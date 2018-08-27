За запуск незарегистрированных дронов будут штрафовать

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, предлагающего ввести штрафы за полеты незарегистрированных беспилотников.

По закону беспилотные летательные аппараты весом от 250 грамм должны быть в обязательном порядке зарегистрированы. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Человек, запустивший без прав в небо жужжащую игрушку (с пропеллером или крыльями - неважно), заплатит штраф от тысячи до двух тысяч рублей. Кроме того, в десять раз вырастут штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства. Если зарегистрированный беспилотник залетит куда не положено, хозяин заплатит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот. То есть тот, кто стоит на земле и управляет чем-то в небе.

Как сообщил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в последнее время зафиксировано резкое увеличение количества нарушений, совершенных владельцами беспилотных летательных аппаратов.

"За два года количество инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 12,5 раза", - говорит Владимир Груздев.

Если в 2015 году Ространснадзор зафиксировал всего 4 происшествия, связанные с беспилотными летательными аппаратами, то в 2017 году было уже 50 нарушений. Нет сомнений, что чем дальше, тем больше в небе будет дронов. А значит есть риск, что число нарушений и происшествий будет расти.

"Недавние поправки в Воздушный кодекс обязали регистрировать беспилотные летательные аппараты весом свыше 250 грамм, - напоминает Владимир Груздев. - Проект предлагает ввести штрафы для граждан, управляющих незарегистрированными беспилотными летательными аппаратами".

Если беспилотник залетит куда не положено, хозяин заплатит от 20 до 50 тысяч рублей штрафа

Иными словами, если ребенок запустит игрушку, его - точнее, его родителей - не накажут. Игрушки регистрировать не надо.

По словам экспертов, для того, чтобы запускать в небо дроны на законных основаниях, мало зарегистрировать аппарат, необходимо также получить разрешение на полет. Например, воздушное пространство над Москвой закрыто. Значит, так просто не взлететь. Чтобы запустить дрон, надо направить заявку местным властям. В обращении необходимо указать цель запуска беспилотника, дату, время и место, высоту и длительность работ, а также вид воздушного судна, его принадлежность, государственный и регистрационный знаки, серийный номер. Еще следует представить свидетельство о регистрации воздушного судна и сертификата эксплуатанта (когда и кем выданы эти документы). К запросу надо приложить и удостоверение личности. Так что все очень серьезно.

"Усиление ответственности призвано снизить число нарушителей, то есть носить превентивную функцию. Конечная цель - минимизировать риски и тем самым спасти чьи-то жизни", - подчеркивает Владимир Груздев.

Эксперты давно обращают внимание на то, что распространение беспилотников имеет опасный побочный эффект. Например, такие аппараты взял на вооружение криминал, чтобы доставлять в тюрьмы нелегальный товар. Как правило, доставляют наркотики и мобильные телефоны. Поэтому, по мнению экспертов, и необходимо ограничивать применение беспилотных аппаратов.