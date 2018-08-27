Зачем волонтеры "Лизы Алерт" объявили флешмоб #ДавайНеСкажемМаме

Пугающие цифры: 8825 детей стали жертвами насильников, а в 2017-м - уже более 12 тысяч. Главный детский омбудсмен Анна Кузнецова требует создать в России реестр педофилов. Депутаты Госдумы запустили закон, который предусматривает пожизненное для них наказание и отмену срока давности.

А волонтеры "Лизы Алерт" объявили в соцсетях акцию #ДавайНеСкажемМаме, попросив уже взрослых людей рассказать о случаях насилия, которые произошли с ними в детстве. Логика такова: беспечных родителей нужно лишний раз напугать и предупредить. Каждый борется со злом своими методами…

Только в июле поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" дважды (в Белгороде и Серпухове) участвовал в поисках, которые, увы, закончились трагедией. Поэтому на акцию #ДавайНеСкажемМаме откликнулись тысячи людей.

"Мне 11 лет. Я в кинотеатре. Вдруг мужчина с соседнего кресла, кладет руку мне на коленку. Обращаюсь за помощью к сидящему рядом, но он отмахивается. А тот продолжает приставать - и сажает меня на колени..."

Или другая, пугающая своей типичностью история: "Дело было на море. Мне 13, ему за 50. Он все время на меня смотрел, но не так, как на детей смотрят. А потом подошел и стал обнимать. Мне стало противно - он пил и курил и от него воняло…"

- Нас самих поразило количество откликнувшихся людей, - рассказывает основатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. - В первый же день мы получили более 150 откровенных и совершенно диких историй. А небольшой опрос только в нашем отряде показал, что две трети наших добровольцев, не важно мужчина это или женщина, сталкивались с таким "дяденькой" в детстве.

Эти откровения пугают повторяющимися сюжетами. Будь то 2000-е, 1990-е или 1960-е, работают одни и те же схемы. Ребенок совершенно искренне бросается на поиски потерявшегося котенка, теряет бдительность, когда чужой "добрый дядя" предлагает шоколадку или игрушку.

- У родителей есть мнимое чувство безопасности, им кажется, они следят за своими детьми. Но правда в том, что у каждой школы, детской библиотеки или в парке рано или поздно появляется некто озабоченный, - предупреждает Сергеев.

Остановить людей, испытывающих нездоровое влечение к детям, сложно. Они почти никогда не признаются в своих нездоровых интересах - не хотят рисковать работой и семьей. И никто не знает, как происходит эта трансформация человека, который просто "любит детей", в человека, который совершает преступление. Но страшнее другое - равнодушие и бездействие ответственных взрослых. Григорий Сергеев рассказывает, что в деле погибшей в Серпухове девочки есть подозреваемый. На его странное поведение по отношению к детям местные жители не раз жаловались в полицию, получая в ответ уже ставшее штампом: "Приходите, когда что-то произойдет".

- Перестраховки в защите своего ребенка быть не может: он должен знать, как правильно себя вести и понимать, когда ситуация перестает быть нормальной, - объясняет Григорий Сергеев.

Мнение

Екатерина Мурашова, семейный психолог, автор книг для подростков:

- Я не верю в эффективность таких акций. Кого-то из родителей это, и правда, заставит лишний раз проявить бдительность, но большинство и так регулярно напоминает детям, что мир вокруг ужасен и по улицам бегают маньяки. А их важно научить отличать нормальную жизненную ситуацию от того, что выходит за грань нормального. Здесь нужен индивидуальный подход, а не общественные акции. Ребенок все вам расскажет, если уверен в адекватной реакции на услышанное. Не стоит говорить ребенку "не разговаривай с незнакомцами", "не подходи". Я бы построила фразу по-другому: "Если ты потерялся или что-то тебя напугало, подойди к женщине средних лет, лучше с ребенком и попроси помощи". Это не напугает вашего малыша, а даст ему четкую ориентировку, как надо действовать.