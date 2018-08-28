20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки

Причиной смерти двадцатилетнего американского актера популярных сериалов и музыканта Джэксона Оделла, тело которого было обнаружено в его доме в Сан-Фернандо, округ Лос-Анджелес, 8 июня, стала "случайна передозировка" неодобряемых законом препаратов. В том числе - "тяжелых".

Об этом сообщает People со ссылкой на офис коронера Лос-Анджелеса - по результатам проведенных экспертиз.

Соответственно, смерть артиста предложено расценивать как несчастный случай.

Джэксон Оделл родился 2 июля 1997 года в Колорадо и получил известность, главным образом, по ролям в ситкомах - "Американская семейка", "Голдберги" (одна из главных ролей), "Фостеры", "Джесси", "Задержка в развитии".

На экранах актер дебютировал в 2009-м - в "Частной практике".

Кроме того, сыграл в фильмах и сериалах "Джоди Моди и мое нескучное лето", "Я в рок-группе", "Поли", "АйКарли".

Оделл пел и играл на гитаре, выкладывая свои композиции в соцсетях.