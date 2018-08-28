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28.08.2018 10:10
Рубрика: Общество

Аудиогиды расскажут о жизни обитателей Московского зоопарка

Узнать о животных, которые обитают в Московском зоопарке, теперь можно с помощью аудигидов. В плеерах собрана информация с описанием 80 зверей, птиц и рептилий. Ее подготовили сотрудники зоосада.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, аудиогид можно взять в аренду в сувенирном киоске. Пользоваться устройством очень просто. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, нужно нажать на плеере число, которое указано на табличке вольера.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Обладателям плееров расскажут, например, как спят жирафы, что делают бобры внутри своей хатки, как живут капибары. Отметим, что аудиогид дает возможность посетителю строить собственный маршрут и выбирать, в какой последовательности знакомиться с экспозицией.

В настоящее время можно арендовать аудиогиды только на русском языке, но затем появятся версии на английском, немецком и китайском.

Отметим, что на этой неделе, 1 сентября, изменится режим работы Московского зоопарка. Он будет открыт для посещения с 9 до 19 часов.

Общество Природа
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