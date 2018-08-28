Аудиогиды расскажут о жизни обитателей Московского зоопарка

Узнать о животных, которые обитают в Московском зоопарке, теперь можно с помощью аудигидов. В плеерах собрана информация с описанием 80 зверей, птиц и рептилий. Ее подготовили сотрудники зоосада.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, аудиогид можно взять в аренду в сувенирном киоске. Пользоваться устройством очень просто. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, нужно нажать на плеере число, которое указано на табличке вольера.

Обладателям плееров расскажут, например, как спят жирафы, что делают бобры внутри своей хатки, как живут капибары. Отметим, что аудиогид дает возможность посетителю строить собственный маршрут и выбирать, в какой последовательности знакомиться с экспозицией.

В настоящее время можно арендовать аудиогиды только на русском языке, но затем появятся версии на английском, немецком и китайском.

Отметим, что на этой неделе, 1 сентября, изменится режим работы Московского зоопарка. Он будет открыт для посещения с 9 до 19 часов.