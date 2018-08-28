Филипп Джиральди, офицер ЦРУ в отставке с многолетним стажем, назвал "блефом" публикацию The New York Times о якобы имеющихся у американской разведки информаторах в Кремле и окружении президента России Владимира Путина.

"Старшие офицеры разведки США никогда бы так небрежно и публично не признали, что у них были источники разведки высокого уровня в Кремле. Это элементарно", - заявил в интервью агентству Sputnik Джиральди, который является исполнительным директором Совета по национальным интересам, выступающего против агрессивной политики США на Ближнем Востоке. По словам Джиральди, статья в The New York Times напоминает очень плохой фильм или сюжет комиксов, а сама эта выдуманная история, "похоже, была попыткой придать верность повторным, но совершенно необоснованным утверждениям о том, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году в США".

По информации издания, два года назад американские разведывательные службы якобы предоставили Белому дому "экстренные и явные предупреждения" о намерениях России повлиять на американские президентские выборы и дали подробную оценку "российской операции после ее завершения". "Это произошло в значительной степени благодаря осведомителям, близким к президенту Владимиру Путину, и в Кремле, которые предоставили важные детали", - говорилось в материале. Также со ссылкой на анонимные источники в американском разведсообществе, утверждалось, что в 2018 году осведомители "неожиданно замолчали". Издание делает вывод, что агенты ушли в подполье, якобы испугавшись эффективной работы российской контрразведки.

Джиральди, бывший директор по операциям ЦРУ, также заметил, что статья переполнена откровенной ложью и передергиванием фактов и напоминает тот пропагандистский материал, который написали журналисты этого издания Джудит Миллер и Майкл Гордон с целью оправдания американской интервенции в Ирак в 2003 году. Вообще NYT давно известна подобными "достоверными утечками" из американских спецслужб и Белого дома и постоянными вбросами в общественное мнение таких "эксклюзивных" и "сенсационных" материалов.

Еще одной целью публикации, по словам Джиральди, является намерение американской разведки пустить российскую контрразведку по ложному следу и "убедить россиян в том, что у них есть агенты", чтобы пустить их в бесплодный и отвлекающий поиск. Он также прокомментировал информацию издания о том, что российские спецслужбы якобы убивают агентов, вспомнив о деле бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся токсичным веществом 4 марта в британском Солсбери. По мнению Джиральди, "нет никаких доказательств того, что президент Путин или российское правительство убивают шпионов, а индивидуальный случай Сергея Скрипаля наполнен нерешенными сомнениями и вопросами, и нет никаких серьезных доказательств, чтобы обвинить в этом Москву".

Джиральди известен как непримиримый критик одного из самых яростных противников России в американских спецслужбах, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, назвавшего "изменником родины" главу Белого дома Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Напомним, что президент США лишил Бреннана допуска к секретной информации за его провокационные выступления в средствах массовой информации. Джиральди подтвердил информацию о том, что Бреннан симпатизирует демократической партии и Хиллари Клинтон, и был одним из "вдохновителей" поиска так называемого "российского следа" в предвыборной кампании Дональда Трампа.