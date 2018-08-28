ЦБ: Доходность НПФ в I квартале составила 8,1 процента годовых

Совокупный объем пенсионных накоплений и резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) за I квартал увеличился до 5,6 триллионов рублей (на 1,2 процента). Отношение этих средств к ВВП составило шесть процентов сообщает Банк России.

Средневзвешенная доходность от размещения НПФ пенсионных накоплений в I квартале составила 8,1 процента годовых. Около 80 процентов пенсионных накоплений и резервов вкладывали в фондовые инструменты.

Инвестиционный портфель НПФ увеличился до 1,25 триллиона рублей, в том числе и потому, что выросло и количество участников добровольной пенсионной системы до 6,2 миллиона человек (на 154,6 тысячи человек).