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28.08.2018 06:30
Рубрика: Экономика

Цены упадут только на один вид красной рыбы

Текст: Евгений Гайва
Сергей Гудков, исполнительный директор "Рыбного союза" специально для "Российской газеты":

- В этом году путина проходит очень хорошо. Но если по всем лососевым улов примерно в том же объеме, что был и в прошлом году, то по горбуше он рекордный. Поэтому снижение цен будет именно на горбушу.

Мы ожидаем, что в опте она подешевеет в 2-2,5 раза. Но окончательно цены определятся, когда закончится путина и будет понятен объем улова.

Фото: depositphotos.com
В России упали цены на красную рыбу

Произойдет снижение цен и на готовую продукцию, но не в тех же пропорциях, что в опте, а меньше. В стоимости готовой продукции есть стоимость труда, налогов и упаковки, а она не снизились.

Самое заметное снижение цен будет на рынке. А на предприятиях розничной торговли представлена продукция уже переработанная. Изготавливается она из высококачественного сырья, которое стоит раза в два дороже обычного.

К сожалению, когда идет массовый лов рыбы высококачественного сырья не так много. И разделение цены на продукцию мы видим уже сейчас. Много, скажем так, индустриальной рыбы, которая пригодна для потребления, но в силу консистенции, упругости мяса уже непригодна для копчения, соления. Подходит она для варки, жарки, консервирования. Зато подойдет такая рыба и для домашней засолки. Нам же не нужно будет потом нарезать ее тонкими ломтиками.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Пока купить рыбу по новым ценам нельзя нигде. Для того, чтобы скидка дошла до прилавков магазинов, нужно реализовывать продукцию, которая была сделана из сырья прошлого года, привезти новое сырье к месту потребления и переработать его. Это вопрос не одного дня. Так что серьезное снижение цен на горбушу на прилавках можно ожидать не раньше конца сентября.

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Экономика Товары и цены
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