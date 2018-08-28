ЧМ по футболу подкосил продажи книг

В июне-июле на фоне проведения чемпионата мира по футболу в России снизились объемы продаж на книжном рынке. Это было заметно по городам, принимавшим матчи и болельщиков. Однако в августе издатели вновь отметили оживление, и по итогам года рассчитывают выйти на рост в районе восьми-девяти процентов в денежном выражении. Об этом сообщил журналистам гендиректор издательской группы "Эксмо" Евгений Капьев.

В прошлом году книжный рынок России вырос на десять процентов - до 92,8 миллиарда рублей, оценивало издательство "Эксмо-АСТ". Одновременно почти на шесть процентов вырос совокупный тираж по стране - до 471,5 миллиона экземпляров, следует из материалов Российской книжной палаты. Также в прошлом году прервалась тенденция на закрытие книжных магазинов и было открыто около 150 новых точек, оценивали ситуацию участники рынка, а наибольший прирост в продажах показали интернет-магазины.

За счет развития инфраструктуры чтения (то есть каналов продаж) и новых имен (в первую очередь российских) книжный рынок в ближайшие пять лет в консервативных прогнозах издательства может вырасти в деньгах суммарно на 50 процентов. Сейчас быстрее всего растет сегмент аудиокниг, который рассматривается как один из способов монетизации контента наряду с продажей авторских прав за рубеж, рассказал Капьев.

"Эксмо" констатирует высокий спрос на детских авторов, в том числе за границей, в связи с чем решило приобрести контрольный пакет акций (51 процент) ИД Мещерякова (специализируется на выпуске детской литературы). У последнего сохранится собственная редакционная политика, коллектив, но появится больше финансовых возможностей для развития.