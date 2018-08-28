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28.08.2018 01:03
Рубрика: В мире

Дипломаты РФ сообщили о состоянии здоровья моряков танкера "Pantelena"

Дипломаты РФ в Габоне надеются в ближайшее время установить связь с российскими моряками танкера "Pantelena". Сейчас судно находится в порту города Ломе (Того).

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Решается вопрос о возращении моряков на родину. Пока они остаются на танкере, с экипажем работают власти Того. Все члены команды здоровы, об этом сообщили в посольстве России в Габоне, пишет ТАСС.

Напомним, нефтяной танкер "Pantelena" пропал с радаров в ночь с 13 на 14 августа, когда судно находилось в 74 км от порта Овендо (Габон). К поискам были подключены ВМС стран региона. На минувшей неделе танкер был обнаружен, 24 августа он прибыл в порт Ломе.

Ранее капитан судна Лаша Гаделия в интервью Общественному телевидению Грузии заявил, что в ночь на 14 августа танкер был захвачен пиратами и удерживался ими в течение девяти дней.

"Pantelena" принадлежит греческой компании Lotus Shipping и работает под панамским флагом. На борту находятся 19 членов экипажа: 17 граждан Грузии и два россиянина.

В мире Африка Того Правительство Министерство иностранных дел
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