Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения. Соответствующие распоряжения главы правительства опубликованы на официальном сайте кабинета министров.

Одним документом Медведев назначил на этот пост Татьяну Синюгину, освободив ее от занимаемой должности. Вторым документом была назначена Ирина Потехина. Она также освобождена от занимаемой должности.

Также на сайте правительства опубликовано распоряжение о назначении заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Им стал Вячеслав Смоленский.