Дуров объяснил, почему Telegram изменил политику конфиденциальности

Telegram изменил свою политику конфиденциальности в рамках нового закона Евросоюза о защите данных. С таким пояснением выступил основатель популярного мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда, - говорится в сообщении. - Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды".

Он также подчеркнул, что Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб, так как новая политика конфиденциальности не касается РФ.

Также Дуров отметил, что корректировка политики сервиса не приведет к разблокировке мессенджера в России. Причина, по его мнению, в том, что в РФ от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей.