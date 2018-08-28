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28.08.2018 16:53
Рубрика: Общество
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Еще 29 российских педагогов поедут на работу в Таджикистан

Текст: Елена Новоселова
В Таджикистан отправляется второй "десант" российских учителей, которые будут преподавать русский язык и другие предметы в школах республики. Кроме кадровой поддержки, которую осуществляют разные регионы нашей страны, в среднеазиатской республике Россия построит пять русских школ на 1200 учеников каждая. "Мы уверены, что они станут одними из лучших центров российского образования и культуры за рубежом", - заявила на встрече с педагогами спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Встреча Валентины Матвиеко с группой российских учителей, направляемых для работы в общеобразовательные учреждения Республики Таджикистан. Фото: www.council.gov.ru Встреча Валентины Матвиеко с группой российских учителей, направляемых для работы в общеобразовательные учреждения Республики Таджикистан. Фото: www.council.gov.ru
Встреча Валентины Матвиеко с группой российских учителей, направляемых для работы в общеобразовательные учреждения Республики Таджикистан. Фото: www.council.gov.ru

Она рассказала, что этот проект гуманитарного сотрудничества стартовал год назад: "По инициативе Совета Федерации 29 учителей из семи российских регионов отправляются на работу в Таджикистан, где уже находится 26 учителей из призыва прошлого года, которые приняли решение продолжить свою миссию в Таджикистане". И по мнению спикера Совфеда, идея себя оправдала: таджикская сторона дала высокую оценку профессионализму российских преподавателей. Наблюдатели также отметили хороший уровень владения русским языком учениками россиян, некоторые из них получили золотые медали, были и те, кто принял участие в олимпиадах.

Фото: depositphotos.com
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Валентина Матвиенко также напомнила, как во время официального визита делегации Совета федерации РФ в республику Таджикистан президент Эмомали Рахмон высказал просьбу прислать российских учителей, отметив важность сохранения русского языка, не только как средства межнационального общения на постсоветском пространстве, но и для возможности профессионального роста молодых таджиков, которые с удовольствием получают образование на русском языке.

Сейчас, по словам спикера, в вузах России учится 21 тысяча студентов из Таджикистана, половина - за счет средств российского бюджета. И Совет Федерации последовательно выступает за увеличение квот на обучение в российских вузах иностранных студентов. Матвиенко также привела статистику, свидетельствующую о том, что на протяжении последних лет стремительно растет число иностранцев, желающих учиться в России. "Показательно, что в 2017 году количество абитуриентов более чем в шесть раз превысило число выделяемых государством квот. А в целом же в России сейчас обучаются около 300 тысяч иностранных студентов из большинства стран мира. А в наших планах до 2025 года заложено увеличение численности студентов-иностранцев до 700 тысяч человек", - заявила спикер Совфеда.

Общество Образование Законодательная власть Совет Федерации Русский язык на постсоветском пространстве
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