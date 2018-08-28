Facebook восстановил страницу Анатолия Шария

Администрация социальной сети Facebook полностью восстановила ранее удаленную верифицированную страницу известного украинского видеоблогера Анатолия Шария. Ему также были принесены извинения за этот инцидент. Об этом сообщила супруга блогера Ольга Шарий.

"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", - написала Ольга Шарий на своей странице, приложив ссылку на новую страницу мужа.

Напомним, накануне социальная сеть удалила страницу Анатолия Шария, на которую были подписаны более 280 тысяч пользователей (число его подписчиков в Youtube превышает 1,5 миллиона подписчиков). По словам самого Анатолия Шария, страница была удалена в результате инспирированных администрацией президента Украины жалоб в офис социальной сети, однако в Facebook признали ошибку и принесли ему извинения. Также, по его словам, Национальная полиция Украины не оставляет попыток получить данные о его месте пребывания.

Получивший гражданство одной из стран ЕС Анатолий Шарий известен как принципиальный критик нынешней украинской власти и в связи с этим вынужден постоянно менять место проживания в Европе.