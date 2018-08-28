Футбольный клуб "Енисей" проведет первый домашний матч в Красноярске в Премьер-лиге 23 сентября. Соперником команды по игре восьмого тура будет "Урал" из Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-релизе краевого министерства спорта.

Первые три домашние встречи в новом сезоне "Енисей", который тренирует известный в прошлом игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев, провел в Тюмени. Причина - реставрация стадиона "Центральный" в Красноярске.

По плану она должна была завершиться в конце октября. Но сроки выполнения работ были сокращены на два месяца. Сделано это было для того, чтобы "Енисей" как можно быстрее сыграл на своей арене.

Напомним, что на неделе красноярцы одержали первую в истории победу в высшем дивизионе. В матче пятого тура они обыграли самарские "Крылья Советов" (1:0).