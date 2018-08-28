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Фото: у Анджелины Джоли опять нашли анорексию

Новость 28.08.2018, 16:48 | Текст: Олег Усков

Одна из самых известных современных голливудских актрис, продюсер, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли по-прежнему на передовой - будучи послом доброй воли ООН, Энджи совершает разного рода почтенные деяния регулярно, и при кино не забывая. Скажем, сейчас на повестке дня - сиквел сказки "Малефисента".

Фото: kinopoisk.ru
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Но, похоже, не это занимает прежде всего большую часть публики. Большую часть публики прежде всего занимают два момента - длящийся уже два года склочный развод Джоли с Питтом, сопровождающийся нечистоплотной борьбой за опеку над их детьми, и состояние здоровья актрисы. Которую не так давно СМИ пытались уложить в гроб на почве анорексии.

Когда ж этого не получилось, Джоли приокруглилась, став выглядеть получше, таблоиды начали напирать на психологические проблемы актрисы, ссылаясь на мифических "инсайдеров", спроваживая женщину в клинику.

Но история движется по спирали. И теперь в деле снова анорексия: в Сети появились сделанные 26 августа в Лос-Анджелесе снимки 43-летней Джоли, вызвавшие новую волну обеспокоенности поклонников. Ибо и невооруженному глазу на них заметно-де, что Джоли вновь крайне худа, костиста, зябко кутается в невеселого вида одежду.

"Опять ничего не ест", - горестно решили эксперты.

Сообщается: 26-го актриса провела весь день в обществе сына, четырнадцатилетнего вьетнамца Пакса Тьена. С которым ее и настигли хищные папарацци.

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