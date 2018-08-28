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28.08.2018 13:38
Рубрика: Власть

ФТС: РФ может потерять 50 миллиардов рублей из-за контрабанды табака

Текст: Владимир Богданов
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), контрабанда табачной продукции на территорию Россию растет. Только за последнее время она выросла в два раза. В ведомстве отметили, что россияне переходят на нелегальную продукцию из-за повышения акцизов на табак и сигареты.

Как рассказали в ФТС, лидеры по нелегальному ввозу табачной продукции в Россию - наши соседи, в частности, Казахстан и Украина. Например, крупнейший груз незаконного табака - 360 тонн, следовал из ОАЭ в Москву через Казахстан в начале этого года. Тогда таможней было задержано 6,35 млн пачек сигарет и 174 тысячи упаковок курительного табака стоимостью свыше 500 млн рублей. Продукцию перевозили в 9 железнодорожных вагонах, российских акцизных марок на изделиях не было. Сумму ущерба бюджету нашей страны оценили в один миллиард рублей.

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На днях пресс-службы ФТС сообщила, что сотрудники ведомства в продовольственном центре "Фуд Сити" в Москве изъяли свыше 2 млн единиц контрабандной табачной продукции весом около 123 тонн. По предварительным оценкам, общая стоимость партии составляет 245 млн рублей. Часть товара предназначалась для магазинов беспошлинной торговли Duty free. Известно, что в нелегальном обороте находилось более восьмидесяти наименований сигарет и табачной продукции иностранного производства, в том числе свыше 1,7 млн упаковок кальянного табака. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия по данному делу.

Надо сказать, что контрабандисты табака довольно изобретательны в способах сокрытия нелегальной продукции для ее ввоза на территорию России. Например, в Северо-Западном таможенном управлении рассказали, что табак для кальяна пытаются прятать даже в пассажирских микроавтобусах, которые приезжают в Россию. Из таких "хранилищ" таможенники только за последние месяцы вытащили 170 упаковок табака весом более 53 килограммов.

Фото: Depositphotos.com
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В марте из автобуса извлекли почти три тысячи упаковок табачной жевательной смеси - так называемого снюса - общим весом 76,3 килограмма и стоимостью 394 тысячи рублей. А в поезде, который следовал в Латвию, обнаружили 19 тысяч пачек сигарет, которые пытались провести под видом аммиачной селитры.

Напомним, уголовные дела по статье УК: "Контрабанда табачных изделий", заводят только в том случае, если общая стоимость партии сигарет, табака или курительных смесей превышает 250 тысяч рублей. При меньшей сумме ограничиваются административной ответственностью, изъятием товара и штрафом.

По данным пресс-службы ФТС, с начала этого года по стране было возбуждено 27 уголовных дел по этой статье, за весь прошлый год - 44 дела.

Эксперты прогнозируют, что в этом году ущерб от контрабанды табачных изделий может превысить 50 млрд рублей.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Преступления Криминал Правительство Федеральная таможенная служба (ФТС) Алкоголь и табак
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