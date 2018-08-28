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Рубрика: В мире

Глава МИД Канады передумала ехать на Украину

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой официальный визит на Украину. Вместо этого она отправится в США, чтобы обсудить торговые вопросы.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп уже обговорили заключение новой торговой сделки взамен Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Министр Фриланд отправится в Вашингтон для продолжения переговоров, передает AFP. Она должна была посетить Украину в рамках своего европейского турне и встретиться с властями страны.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. Трамп ранее призвал перезаключить этой договоренность на новых условиях.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире экс-СССР Украина
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