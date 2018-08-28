Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков напомнил бывшему капитану питерского "Зенита" о проигранном пари.

В ноябре прошлого года Радимов предложил Глушакову пари. По его условиям, тот из них, чья команда окажется ниже в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18, оплачивает ужин на шесть человек в ресторане, который выберет триумфатор. Пари выиграл Глушаков, поскольку спартаковцы финишировали в предыдущем розыгрыше чемпионата третьими, а питерцы - пятыми.

"Дядя Влад, когда поляну накроете?" - обратился Глушаков к Радимову через Instagram. - Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить! P.S. Если что, мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год".

Радимов довольно-таки оперативно ответил Глушакову.

"Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у "Спартака" освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил?"

Напомним, что в это воскресенье "Зенит" примет "Спартак" в центральном матче шестого тура Премьер-лиги. В турнирной таблице зенитовцы идут первыми с 15-ю очками, опережая "красно-белых" на два очка.