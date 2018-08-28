Гол Роналду "Ювентусу" признан лучшим в сезоне 2017/18

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил результаты голосования в номинации на лучший гол прошлого сезона.

Лауреатом стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тысяч человек, лучшим был признан гол португальца в ворота, по иронии судьбы, туринского клуба.

Забит он был в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Будучи футболистом "Реала", он сделал в той встрече дубль. Испанцы победили 3:0. С победой Роналду уже успел поздравить "Ювентус".

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов Криштиану забил 15 мячей. Португалец в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.