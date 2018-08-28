Готовятся повышенные нормы питания заключенных

Министерство юстиции России подготовило проект приказа, который вводит повышенные нормы питания для отдельных категорий заключенных.

Прибавку к меню, например, получат беременные женщины и кормящие матери, оказавшиеся за решеткой. Как поясняют эксперты, для них и раньше был предусмотрен повышенный паек. Но недавно появились жалобы, что спецдиета прекратилась. Проблема в том, что какие-то нужные акты были отменены, а новые еще не были приняты. Никто не хотел специально отобрать у женщин дополнительный паек, ошибка, скорее всего, была технической. Тем не менее проблема возникла и ее надо решать.

Правительство России поручило минюсту разобраться в ситуации. В пресс-службе кабинета обратили внимание, что еще весной минюсту и минпромторгу было предписано установить повышенные - а не пониженные - нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для инвалидов 1 и 2 групп. "Конкретные нормы питания устанавливаются ведомственными приказами, а не постановлениями правительства", - пояснили в пресс-службе.

Теперь соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Например, для беременных женщин в казенных домах помимо прочего будут предусмотрены свежие фрукты: 300 граммов в сутки. В меню также войдут яйца, сметана, сок. Нормы будут едиными: и для тех, кто уже осужден и сидит в колонии, и для тех, кто находится в следственном изоляторе и ждет решения судьбы.

Для кормящих матерей нормы чуть-чуть повыше. Например, предусматривается 600 миллилитров молока и кефира в день. Беременным будут выдавать 500 миллилитров в день. Но в целом разница в нормах для молодых матерей и будущих матерей невелика.

Несовершеннолетним в СИЗО и колониях тоже будут положены свежие фрукты. Чуть больше, чем женщинам, им дадут творога (70 граммов против материнских 50 в сутки), но меньше сметаны, 10 граммов в сутки против 15. Еще на столе и у матерей, и несовершеннолетних будут вареная колбаса, масло, естественно, мясо и рыба и т.д.

Отдельные нормы введут для тюремных больниц. Прописывает проект и как кормить заключенных во время этапа. Когда осужденного конвоируют из одного казенного дома в другой, в пути не всегда есть возможность накормить человека по полной программе: первое-второе-третье, все горячее и свежее. Поэтому человеку на время следования выдадут сухой паек. При этом конвой обязан обеспечить заключенного горячей водой.

Здоровых мужчин-заключенных во время этапа будут кормить попроще. Мясные и овощные консервы разных видов, хлебцы или галеты, чай. Для беременных женщин и кормящих матерей, а также подростков будет предусмотрен улучшенный сухой паек, в него дополнительно входят джем, молоко, печенье, шпроты.

Вчера в "Матросскую Тишину" можно было заказать за 262 рубля борщ или рисовый суп, бифштекс или котлету

Напомним также, что закон предусматривает и в целом особые условия конвоирования беременных женщин и матерей с маленькими детьми. В ряде случаев в конвойном вагоне в обязательном порядке должен присутствовать врач.

Для обычных заключенных нормы останутся прежними. Как рассказывают эксперты, в свое время в тюремном ведомстве с помощью ученых был составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий, - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т.д. Поэтому кормят заключенных по научно обоснованным и вполне достойным нормам. Насколько вкусно, зависит, конечно, и от конкретного учреждения. Но тюрьма не то место, от которого требуется качество высокой кухни.

Относительно недавно тюремное ведомство утвердило новые правила питания заключенных. Начальник казенного дома обязан следить, чтобы меню заключенных было разнообразным и одни и те же продукты не повторялись слишком часто. А пища на столе была горячей. В раскладке продуктов на неделю одни и те же блюда не должны повторяться более двух-трех раз. Суточный рацион заключенного должен составлять 2600-3000 к/кал. Это, кстати, выше, чем в тех же США.

У арестованных в следственных изоляторах есть возможность заказать за свой счет дополнительный обед. Оформить заказ могут и родственники через специальный интернет-магазин.

Например, вчера на 5 сентября в "Матросскую Тишину" можно было заказать такой обед. За 90 рублей первое. На выбор предлагалось три блюда: рисовый суп с фрикадельками, суп постный тосканский с фасолью бланш или борщ. Второе стоило 172 рубля, и здесь также предлагался выбор. Либо бифштекс из говядины с тушеными овощами, либо курица по-мексикански с рисом, либо котлета мясная с макаронами.

Примечательно, что на каждый день предлагается разный выбор дополнительных блюд. Вчера ближайший день заказа дополнительного обеда в "Матросскую Тишину" был 31 августа, заказать на более раннюю дату уже было нельзя. Но комплект предлагаемых блюд был другим. Также заключенные могут разнообразить свое меню за счет покупок в тюремных магазинах.