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Рубрика: Происшествия

Тюрьма просит добавки

Готовятся повышенные нормы питания заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Министерство юстиции России подготовило проект приказа, который вводит повышенные нормы питания для отдельных категорий заключенных.
Нормы питания заключенных рассчитаны строго по науке. Фото: PHOTOXPRESS Нормы питания заключенных рассчитаны строго по науке. Фото: PHOTOXPRESS
Нормы питания заключенных рассчитаны строго по науке. Фото: PHOTOXPRESS

Прибавку к меню, например, получат беременные женщины и кормящие матери, оказавшиеся за решеткой. Как поясняют эксперты, для них и раньше был предусмотрен повышенный паек. Но недавно появились жалобы, что спецдиета прекратилась. Проблема в том, что какие-то нужные акты были отменены, а новые еще не были приняты. Никто не хотел специально отобрать у женщин дополнительный паек, ошибка, скорее всего, была технической. Тем не менее проблема возникла и ее надо решать.

Фото: Денис Гуков / РИА Новости
Минюсту поручили разобраться с жалобами на питание беременных заключенных

Правительство России поручило минюсту разобраться в ситуации. В пресс-службе кабинета обратили внимание, что еще весной минюсту и минпромторгу было предписано установить повышенные - а не пониженные - нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для инвалидов 1 и 2 групп. "Конкретные нормы питания устанавливаются ведомственными приказами, а не постановлениями правительства", - пояснили в пресс-службе.

Теперь соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Например, для беременных женщин в казенных домах помимо прочего будут предусмотрены свежие фрукты: 300 граммов в сутки. В меню также войдут яйца, сметана, сок. Нормы будут едиными: и для тех, кто уже осужден и сидит в колонии, и для тех, кто находится в следственном изоляторе и ждет решения судьбы.

Для кормящих матерей нормы чуть-чуть повыше. Например, предусматривается 600 миллилитров молока и кефира в день. Беременным будут выдавать 500 миллилитров в день. Но в целом разница в нормах для молодых матерей и будущих матерей невелика.

Несовершеннолетним в СИЗО и колониях тоже будут положены свежие фрукты. Чуть больше, чем женщинам, им дадут творога (70 граммов против материнских 50 в сутки), но меньше сметаны, 10 граммов в сутки против 15. Еще на столе и у матерей, и несовершеннолетних будут вареная колбаса, масло, естественно, мясо и рыба и т.д.

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Отдельные нормы введут для тюремных больниц. Прописывает проект и как кормить заключенных во время этапа. Когда осужденного конвоируют из одного казенного дома в другой, в пути не всегда есть возможность накормить человека по полной программе: первое-второе-третье, все горячее и свежее. Поэтому человеку на время следования выдадут сухой паек. При этом конвой обязан обеспечить заключенного горячей водой.

Здоровых мужчин-заключенных во время этапа будут кормить попроще. Мясные и овощные консервы разных видов, хлебцы или галеты, чай. Для беременных женщин и кормящих матерей, а также подростков будет предусмотрен улучшенный сухой паек, в него дополнительно входят джем, молоко, печенье, шпроты.

Вчера в "Матросскую Тишину" можно было заказать за 262 рубля борщ или рисовый суп, бифштекс или котлету

Напомним также, что закон предусматривает и в целом особые условия конвоирования беременных женщин и матерей с маленькими детьми. В ряде случаев в конвойном вагоне в обязательном порядке должен присутствовать врач.

Для обычных заключенных нормы останутся прежними. Как рассказывают эксперты, в свое время в тюремном ведомстве с помощью ученых был составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий, - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т.д. Поэтому кормят заключенных по научно обоснованным и вполне достойным нормам. Насколько вкусно, зависит, конечно, и от конкретного учреждения. Но тюрьма не то место, от которого требуется качество высокой кухни.

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Относительно недавно тюремное ведомство утвердило новые правила питания заключенных. Начальник казенного дома обязан следить, чтобы меню заключенных было разнообразным и одни и те же продукты не повторялись слишком часто. А пища на столе была горячей. В раскладке продуктов на неделю одни и те же блюда не должны повторяться более двух-трех раз. Суточный рацион заключенного должен составлять 2600-3000 к/кал. Это, кстати, выше, чем в тех же США.

У арестованных в следственных изоляторах есть возможность заказать за свой счет дополнительный обед. Оформить заказ могут и родственники через специальный интернет-магазин.

Например, вчера на 5 сентября в "Матросскую Тишину" можно было заказать такой обед. За 90 рублей первое. На выбор предлагалось три блюда: рисовый суп с фрикадельками, суп постный тосканский с фасолью бланш или борщ. Второе стоило 172 рубля, и здесь также предлагался выбор. Либо бифштекс из говядины с тушеными овощами, либо курица по-мексикански с рисом, либо котлета мясная с макаронами.

Примечательно, что на каждый день предлагается разный выбор дополнительных блюд. Вчера ближайший день заказа дополнительного обеда в "Матросскую Тишину" был 31 августа, заказать на более раннюю дату уже было нельзя. Но комплект предлагаемых блюд был другим. Также заключенные могут разнообразить свое меню за счет покупок в тюремных магазинах.

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