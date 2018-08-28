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28.08.2018 06:53
Рубрика: В мире

Грубый ответ Порошенко журналисту попал на видео

Текст: Андрей Васильев
Пользователи соцсетей активно обсуждают грубый ответ Порошенко украинскому журналисту, который попал на видео. Инцидент произошел в понедельник по время визита украинского президента в город Николаев на государственное предприятие "Зоря-Машпроект".

Тележурналист Иван Козюра поинтересовался у Порошенко, как он выполняет предвыборные обещания по поводу реконструкции этого портового города. Ранее президент Украины обещал выделить средства из бюджета на реконструкцию Соборной площади Николаева, Центрального стадиона и ремонт федеральных трасс. Вопрос спровоцировал неадекватную реакцию Порошенко. Он выхватил микрофон у репортера, опустил его вниз, сказав фразу: "Я же тебя знаю, ты выйдешь, я тебе расскажу".

Фото: REUTERS
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В этот момент охрана грубо оттолкнула журналиста в сторону. Им помогал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко. На выходе из помещения Порошенко бросил фразу: "Спрашивайте у мэра!".

Сам Козюра признался, что не понял, чем вызвано такое агрессивное поведение президента и его охранников.

Это уже не первый резонансный эпизод проявления агрессии со стороны Порошенко и его охранников. В 2015 году во время одного из публичных мероприятий телохранители закрыли рот журналистке, которая задала вопрос украинскому президенту.

Фото: vesti.ru
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Позже Порошенко в Николаеве рассмешил присутствующих, а после пользователей соцсетей, сообщив, что "запал" на девушек из женского батальона, принимавших участие в военном параде в Киеве в минувшую пятницу.

По информации некоторых СМИ, ссылающихся на источники в Верховной Раде, у украинского президента в Николаеве есть свои бизнес-интересы, связанные с приватизацией крупнейшего местного завода "Океан". Известное в бывшем СССР судостроительное предприятие сейчас находится в стадии ликвидации.

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