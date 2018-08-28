Хакеры атаковали сайт Центробанка Испании

Хакерская атака совершена на сайт Банка Испании. В результате в понедельник он оказался недоступен для пользователей, хотя проблемы с доступом к веб-странице начались еще в воскресенье.

Предполагается, что кибернападение было совершено с целью вывести из строя сайт Центробанка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету ABC.

Хакеры не нанесли серьезного ущерба сайту и его базам данных, также нет риска утечки информации. Техническая служба банка продолжает устранять последствия взлома.

Виновные в преступлении пока не установлены. Однако по некоторым данным, они могут относиться к хакерской группе Anonymous.