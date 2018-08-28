Новости

Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ 28.08.2018
Стритрейсерам не будут ужесточать наказания 28.08.2018
20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки 28.08.2018
Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре 28.08.2018
Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями 28.08.2018
Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки 28.08.2018
В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча 28.08.2018
Какие ситикары можно купить в России по цене от 330 тысяч рублей 28.08.2018
Минтранс оценит эффективность дорожного движения в регионах 28.08.2018
Власти Украины намерены до конца сентября разорвать Договор о дружбе с РФ 28.08.2018
Минспорта Украины не заплатит спортсменам за участие в соревнованиях в РФ 28.08.2018
В Крыму на предмет выбросов в Армянске проверят три предприятия 28.08.2018
Слуцкий: Антироссийская политика киевской власти уже не поможет 28.08.2018
Назначен новый министр внутренних дел Республики Крым 28.08.2018
Валаам подарит миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге 28.08.2018
В Москве введен план "Перехват" после разбойного нападения на водителя 28.08.2018
Собянин открыл после реконструкции ландшафтный парк "Митино" 28.08.2018
В Москве будут готовить помощников больничных священников 28.08.2018
В Ростове вспыхнули два природных пожара 28.08.2018
Телеобращение Путина по изменению пенсионной системы покажут в среду в 12:00 28.08.2018
Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась 28.08.2018
Видео: Танец Терезы Мэй со школьниками удивил соцсети 28.08.2018
В Петербурге авиарейс на Родос задержали на час из-за дебошира 28.08.2018
СК Петербурга проверит родителей подростков, избивших прохожих 28.08.2018
Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области 28.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
28.08.2018 22:33
Рубрика: Общество

Улики сработали

Вода на Луне точно есть
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
О том, что водяной лед на Луне должен быть, ученые догадывались около 10 лет. Его надо искать в полярных областях, куда из-за особенностей наклона оси нашего спутника никогда не попадает солнечный свет. Эти зоны называют "холодными ловушками". Улики присутствия льда добывали различные космические аппараты. Но все данные были косвенными. Они могли указывать и на другие соединения, скажем, воду, поглощенную различными минералами.
Фото: Пресс-служба УрФУ
Уральские ученые отправились за метеоритами в пустыню Гоби

И вот прорыв. Индийский зонд Чандраян-1 добыл прямые доказательства присутствия в ловушках водяного льда. Изучая спектры отраженного от поверхности Луны излучения, ученые смогли измерить колебания молекул и отличить водяной лед от всех других соединений.

Кроме того, сейчас внесены существенные коррективы в количество льда. Ранее прогнозировалось, что он находится в очень больших количествах. Теперь выяснилось, что льда намного меньше, так как он не чистый, а связан с грунтом. Поэтому льда может быть максимум 20-30 процентов в общей массе. Понятно, что наличие водяного льда играет огромное значение для освоения Луны и будущих пилотируемых экспедиций в космос.

Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
МИД предупредил о готовящейся в Сирии провокации боевиков с химоружием
Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram по решению ФСБ
Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ