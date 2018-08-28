О том, что водяной лед на Луне должен быть, ученые догадывались около 10 лет. Его надо искать в полярных областях, куда из-за особенностей наклона оси нашего спутника никогда не попадает солнечный свет. Эти зоны называют "холодными ловушками". Улики присутствия льда добывали различные космические аппараты. Но все данные были косвенными. Они могли указывать и на другие соединения, скажем, воду, поглощенную различными минералами.

И вот прорыв. Индийский зонд Чандраян-1 добыл прямые доказательства присутствия в ловушках водяного льда. Изучая спектры отраженного от поверхности Луны излучения, ученые смогли измерить колебания молекул и отличить водяной лед от всех других соединений.

Кроме того, сейчас внесены существенные коррективы в количество льда. Ранее прогнозировалось, что он находится в очень больших количествах. Теперь выяснилось, что льда намного меньше, так как он не чистый, а связан с грунтом. Поэтому льда может быть максимум 20-30 процентов в общей массе. Понятно, что наличие водяного льда играет огромное значение для освоения Луны и будущих пилотируемых экспедиций в космос.