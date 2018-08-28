Искусственный интеллект расширит возможности истребителя Су-57

Использование искусственного интеллекта может упростить управление пилотируемыми версиями истребителя, а также значительно расширить возможности беспилотных Су-57, пишет Military Watch Magazine. Дело в том, что маневренность современных истребителей во многом ограничена возможностями пилотов, неспособных выдерживать перегрузки выше 9 g в течение долгого времени. Беспилотный истребители смогут выполнять маневры, в результате которых летчики могли бы потерять сознание или погибнуть.

Также использование ИИ вместо удаленного пилотирования снизит уязвимость перед системами и комплексами, способными подавлять сигнал или перехватывать управление самолетом. К примеру, если бы американский стелс-беспилотник RQ-170 управлялся искусственным интеллектом, иранцам вряд ли удалось бы перехватить его и посадить на своей авиабазе в 2011 году. Кстати, после ряда успешных испытаний США отказались от проекта Northrop Grumman X-47B, в рамках которого планировалось создать дистанционно пилотируемый истребитель, в пользу разработки истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом.

На сегодняшний день развитие технологий искусственного интеллекта является ключом к созданию беспилотного истребителя. Такой самолет может дать российским Воздушно-космическим силам значимое преимущество.

Напомним, ранее стало известно, что на Су-57 проходит летные испытания комплекс связи нового поколения С-111.