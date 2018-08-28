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28.08.2018,  
18:06
Текст: Илья Максимов

Искусственный интеллект расширит возможности истребителя Су-57

О планах по наделению перспективных истребителей Су-57 искусственным интеллектом стало известно на прошлой неделе. Автоматизация обзорно-прицельного оборудования и системы управления, как сообщалось, приблизит истребитель к беспилотным самолетам шестого поколения. Между тем до сих пор неизвестно, будет ли ИИ использоваться только на беспилотных вариантах Су-57, или же он также сможет оказывать помощь летчику.

Использование искусственного интеллекта может упростить управление пилотируемыми версиями истребителя, а также значительно расширить возможности беспилотных Су-57, пишет Military Watch Magazine. Дело в том, что маневренность современных истребителей во многом ограничена возможностями пилотов, неспособных выдерживать перегрузки выше 9 g в течение долгого времени. Беспилотный истребители смогут выполнять маневры, в результате которых летчики могли бы потерять сознание или погибнуть.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Также использование ИИ вместо удаленного пилотирования снизит уязвимость перед системами и комплексами, способными подавлять сигнал или перехватывать управление самолетом. К примеру, если бы американский стелс-беспилотник RQ-170 управлялся искусственным интеллектом, иранцам вряд ли удалось бы перехватить его и посадить на своей авиабазе в 2011 году. Кстати, после ряда успешных испытаний США отказались от проекта Northrop Grumman X-47B, в рамках которого планировалось создать дистанционно пилотируемый истребитель, в пользу разработки истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом.

На сегодняшний день развитие технологий искусственного интеллекта является ключом к созданию беспилотного истребителя. Такой самолет может дать российским Воздушно-космическим силам значимое преимущество.

Напомним, ранее стало известно, что на Су-57 проходит летные испытания комплекс связи нового поколения С-111.

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