На Су-57 испытали революционную систему связи

На российском истребителе пятого поколения Су-57 в настоящее время проходит летные испытания комплекс связи нового поколения С-111. Примечательно, что разрабатывался он поэтапно, и сейчас, наконец, апробируется в полном составе.

В результате применения новых технологий в новом комплексе связи обеспечен синергетический эффект, который был недоступен при обособленной реализации функций отдельными системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Как уже писала "РГ", комплекс С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами и наземными пунктами управления. Для передачи данных в едином цифровом формате используются высокоскоростные магистрали. Причем радиус действия нового бортового оборудования составляет до 1500 километров, что позволяет использовать все возможности связи глубоко за линией фронта.

Помимо этого, сообщили в "Росэлектронике", в данный момент завершаются госиспытания нового наземного комплекса воздушной связи, он выполняет задачу высокоскоростного обмена информацией с самолетами фронтовой авиации.