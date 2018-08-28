Полиция Южной Кореи, ведущая следствие по делу о махинациях вокруг так называемого "золотого клада" с затонувшего в 1905 г. российского крейсера "Дмитрий Донской", обнародовала дополнительные выводы. По мнению следователей, с самого начала никто и не собирался поднимать корабль, а вся история была мошеннической схемой, направленной на привлечение средств доверчивых инвесторов. Сайт компании, которая вела продажу криптовалюты с расчетом на подъем корабля, уже прекратил работу.

Напомним, что 17 июля южнокорейская компания Shinil Group устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля "Дмитрий Донской". Броненосный крейсер затонул в 1905 г. недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. Shinil Group заявила, что на борту судна, скорее всего, находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму "клада" корейцы оценили более чем в 130 миллиардов долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. Однако в России уже заявили, что крейсер является воинским захоронением, он принадлежит РФ, а потому все работы должны вестись только с разрешения российских официальных представителей. 26 июля Shinil Group провела пресс-конференцию и отказалась от слов по поводу клада, заявив, что не знает, сколько на борту денег. Затем полиция и Комитет по финансовому контролю начали расследование в отношении связанных со всей этой историей компаний. 2 августа руководство Shinil Group заявило, что уходит в отставку и отказывается от планов по подъему корабля.

"Реклама по поводу инвестиций в подъем "Дмитрия Донского" с очень большой долей вероятности является обманом. Призываем всех граждан очень осторожно подходить к вопросу о вкладывании денег в это предприятие", - заявили представители следственной группы Управления муниципальной полиции Сеула. По словам экспертов, подобные заявления означают вердикт следователей, что все это является мошенничеством и вкладывать деньги туда нельзя. Более прямые формулировки полицейские не могут давать из-за того, что формально расследование еще не завершено.

Впрочем, если судить по оглашенным промежуточным результатам, картина уже полностью ясна. Вчера стало известно, что полиция получила ордер на арест человека, которого считают организатором этой аферы. Мошенник, правда, находится в бегах за границей, он объявлен Южной Кореей в розыск по линии Интерпола.

Полицейские еще добавили, что никто вообще не собирался поднимать крейсер, который лежит на глубине 434 м у острова Уллындо. "С самого начала у компании Shinil Group не было ни опыта, ни средств, ни возможностей, ни планов по подъему "Дмитрия Донского", - заявили в полиции.

Кроме того, как выяснили после расследования полицейские, выпущенная под подъем клада с корабля криптовалюта Shinil Gold Coin также оказалась по сути фальшивкой. При ее подготовке не были применены используемые для "нормальных" криптовалют технических средств, не были выпущены и необходимые объяснения. Однако создатели этой схемы сулили инвесторам прибыли в размере 100 и более раз. Несмотря на изначальную сомнительность всей истории нашлось около 2600 человек, которые вложили свои средства.

Полиция еще раз призвала вкладчиков принести заявления, указав, что многие инвесторы по-прежнему наивно верят в "чудесный клад" и в то, что им вернут деньги с прибылью.

Выяснилось, что прекратил работу сайт "Международной биржи Shinil Donskoi", где велась торговля криптовалютой Shinil Gold Coin. В итоге, как и примерно 15 лет назад, история о "несметных сокровищах затонувшего российского крейсера" оказалась аферой, однако, как это было и раньше, нашлись те, кто в нее поверил.

В полиции заявили, что они продолжат расследование и вскоре обнародуют итоговые выводы по всей этой истории с "кладом "Дмитрия Донского”.