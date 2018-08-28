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Рубрика: Общество

Доиграться до Пеле

Как робот помог выиграть футбольный чемпионат
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
В российском футболе произошло знаковое событие. Чемпионом страны в молодежном первенстве этого года стал клуб "Краснодар". Более того, сейчас в первенстве второй по силе лиге лидирует "Краснодар-2", а его игрок Даниил Уткин первый среди бомбардиров. Что же произошло? Сами краснодарцы говорят, что во многом "виновата" наука. Посетив краснодарскую Академию футбола, великий Пеле слегка изменил свою знаменитую цитату. Теперь он сказал: "Скорее Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия - по хоккею. Сейчас многое зависит от современных технологий". В Краснодарской Академии ребята тренируются на уникальном тренажере, созданном специалистами из Новосибирска, резидентами фонда "Сколково. Тренажер помогает готовить молодых игроков кубанской команды с 2016 года.
Посетив краснодарскую Академию футбола, великий Пеле сказал: "Скорее Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия - по хоккею". Фото: FSKRASNODAR.RU Посетив краснодарскую Академию футбола, великий Пеле сказал: "Скорее Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия - по хоккею". Фото: FSKRASNODAR.RU
Посетив краснодарскую Академию футбола, великий Пеле сказал: "Скорее Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия - по хоккею". Фото: FSKRASNODAR.RU

- Нет, это не андроид, не механических футболист, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов проекта Владислав Кузнецов. - Это большой манеж, где на каждой из четырех стен расположены пушки для подачи мяча. Вдоль стен находится от 64 до 120 мишеней, куда должен попасть футболист. Перед ним тренажер ставит самые разные и неожиданные задачи. Скажем, пушка стреляет прямо в него, а для попадания в загоревшуюся мишень надо развернуть удар на 90 градусов.

Это лишь один из многих вариантов тренировки. Ведь стрелять мячом пушка может с разной скоростью, под разными углами, на разной высоте, с подкручиванием и т.д. Его надо не просто принять, но и сделать пас или удар точно в мишень, которая появляется в любом месте. Таким образом отрабатывается техника владения мячом в самых разных ситуациях, в которые футболист попадает в игре.

За 15 минут на тренажере можно выполнить столько приемов, сколько за неделю обычных тренировок

Кузнецов подчеркивает, что тренажер в принципе меняет весь процесс обучения молодых футболистов. Во-первых, они становятся намного интенсивней. За 15 минут игрок сможет выполнить столько тактико-тактических действий, сколько он сделал бы за недельный тренировочный цикл. Причем каждый удар фиксируется, его можно посмотреть, понять причину ошибки и внести коррективы.

Но все начинается с "приемного экзамена", который проводит тренажер. Он быстро позволяет понять, на что способен каждый новичок, с чем он пришел в клуб. А затем система искусственного интеллекта выявляет ошибки при выполнении различных приемов и предлагает набор упражнений для исправления недостатка.

- Вообще, обучение чем-то напоминает урок, - говорит Кузнецов. - Дело в том, что каждый удар оценивается в баллах. А так как отработка какого-то технического действия идет сериями, то игрок набирает определенную сумму. Если она выше определенного порога, то действие освоено, можно переходить к следующему, более сложному. Если нет, тренажер продолжает обучение игрока.

Многократное повторение приема за короткое время доводит правильное выполнение до автоматизма. Фото: FSKRASNODAR.RU

По мнению авторов проекта, такой тренажер не только повышает технику футболиста. Он решает еще три важнейшие задачи в подготовке игрока. Умение быстро и уверенно справляться со сложными и неожиданными ситуациями придает уверенность, способствует психологической устойчивости. Тренажер повышает концентрацию внимания и объем периферического зрения, что косвенно влияет на тактическое мышление. И конечно, высокая интенсивность тренировки значительно увеличивает физическую подготовку и скорость реакции.

Фото: depositphotos.com
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По словам Кузнецова, идея создать первый в России футбольный тренажер принадлежит Вячеславу Комкову, в прошлом профессиональному футболисту, сейчас тренеру детской футбольной команды. Он показал команде инженеров из новосибирского технопарка ролик с немецким устройством.

- Мы загорелись и через пару лет сделали свой тренажер, - говорит Кузнецов. - Превзошли ли немцев? Наш в шесть раз дешевле, так как для подачи мячей применяем не дорогую и сложную пневматику, а электромеханику. Кроме того, наш тренажер состоит из модулей, а потому можем набрать любое количество мишеней по желанию заказчика. Скажем, у немцев их жестко 64, а мы для Краснодара сделали 120. Наконец, после тестирования каждого игрока и выявления его недостатков планы составляет тренер, а у нас это делает искусственный интеллект. Свое резюме он "предлагает" тренеру, а тот может с ним согласиться или что-то подкорректировать.

Комментарий

Виктор Горлов, президент Детской футбольной лиги России:

Мне очень понравился созданный новосибирцами тренажер. Такие как воздух нужны в каждом центре по подготовке молодых футболистов. Сегодня, увы, ситуация довольно печальная. В подавляющем числе футбольных городков, как и 50 лет назад, почти нет никакого современного оборудования. Стоят убогие стенки с разбитыми на сектора от 1 до 9 цифрами. Вот и весь детский футбол. Конечно, новосибирский тренажер - дорогое удовольствие, не каждый может себе позволить, но такую задачу надо ставить, и тогда обязательно найдутся варианты решения. Про детский футбол у нас, увы, вспоминают после очередных провалов, а потом забывают.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Александр Нагорный, заместитель главного тренера Академии футбола ФК "Краснодар":

В чем эффект тренажера? Приведу только один пример. Даниил Уткин, который сейчас лидирует среди бомбардиров своей лиги, - левша, правую ногу использовал максимум на 20 процентов. Исправить ситуацию "взялся" тренажер. Парень постепенно поднимался по шкале наших оценок с 1 до 30. Сейчас он практически одинаково владеет обеими ногами.

Общество Наука Спорт Футбол
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