Клепач назвал стоимость рубля в конце года

Стоимость рубля по отношению к американской валюте к концу года должна составить 65-66 рублей за доллар, считает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Он уточнил, что корректировка курса российской валюты должна произойти в связи с высокими ценами на нефть. И что отток капитала оказался в этом году больше, чем ожидалось раньше, передает ТАСС.

Андрей Клепач не исключил, что в конце года понизятся цены на "черное золото", а с ними уменьшится и стоимость рубля. Но сейчас нет оснований для обвала курса рубля и паники.

Напомним, за август рубль стал дешевле примерно на десять процентов относительно европейской и американской валют.