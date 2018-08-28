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28.08.2018 17:21
Рубрика: Культура

"Книгу года" назовут 5 сентября

Текст: Наталья Соколова

В 2018 году на Ежегодный национальный конкурс "Книга года" поступило более 500 изданий от более чем 120 издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Екатеринбурга, Калининграда, Магадана, Новосибирска и других регионов страны.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В этом году, кроме традиционных, включена также номинация "Книга и футбол", посвященная прошедшему в России чемпионату мира по футболу (FIFA - 2018).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в день открытия 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки в Театральном центре "На Страстном" 5 сентября.

Досье

Ежегодный национальный конкурс "Книга года" учрежден в 1999 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Его задача - поддержка достижений отечественного книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии.

Культура Литература
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