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28.08.2018 08:04
Рубрика: Власть

Лавров рассказал об отсутствии идеологии во внешней политике РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США, вводя санкции против России и в то же время заявляя о готовности к диалогу с РФ, ведут себя не вполне последовательно. По его словам, данные действия американской администрации способствуют обострению непростой ситуации в двусторонних отношениях. Тем не менее, Лавров отметил, что внешняя политика РФ лишена идеологической окраски. Россия готова ко взаиможействию со всеми партнерами.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Между тем после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки ведется проработка конкретных шагов для налаживания эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона, сказал Лавров.

Что касается требования убедить США в том, что Россия не применяет химоружие, российский министр назвал его несерьезным. Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Москва, в отличие от Вашингтона, ликвидировала свой химический арсенал. "И это подтвердила ОЗХО", - напомнил Лавров.

Как рассказал глава российского МИД словацкой газете "Правда", отвечая на вопрос о якобы влиянии Кремля на американские выборы, Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Сергей Лавров и ранее утверждал, что никаких фактов, подтверждающих "след России" в американских выборах, нет.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Это не наш метод", - подчеркнул министр, добавив, что это принципиально отличает Россию от других государств. Он привел в пример события "арабской весны" и провоцирование переворота на Украине.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 по московскому времени). Основанием для их введения стал инцидент в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование случившегося.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Министерство иностранных дел Санкции и антисанкции Отравление Сергея Скрипаля Россия и США
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