Лавров: РФ продолжит реагировать на санкции по принципу взаимности

Россия продолжит действовать прагматично, реагируя на санкции по принципу взаимности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда", которое размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", - подчеркнул министр.

Также Лавров отметил, что на отношениях Москвы и Вашингтона сильно сказывается политическая ситуация внутри США.

"Некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах. Не случайно, сразу после встречи в Хельсинки Дональд Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в Конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны", - сказал он.