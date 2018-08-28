Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС

Продвижение энергетических и экономических интересов США в Евросоюзе - цель заявлений президента США Дональда Трампа о газопроводе "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда", которое размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Задача американского президента, по словам Лаврова, "продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе. В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США, цена которого на 30-40 процентов выше по сравнению с трубопроводным газом из России".

Ранее Трамп заявил, что "Северный поток-2" "разделяет Европу".

Также после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что Америка станет конкурировать с Россией путем поставок в Европу сжиженного газа из США.

"Европейцам решать, какой вариант им нравится больше", - подчеркнул Лавров.