Льготники должны выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября

До 1 октября федеральные льготники, в число которых входят ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, локальных войн, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды и ряд других категорий, должны определиться с формой получения набора социальных услуг.

Напомним, что набор соцуслуг включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. А можно часть получать деньгами, а часть услугами. С 1 февраля этого года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя: лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания на сумму 828,14 рубля, путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (на нее в месяц закладывается 128,11 рубля) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (на это в месяц выделяется 118,94 рубля).

Если человек не определился с выбором, то набор социальных услуг ему предоставляется по умолчанию в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно в "Личном кабинете" на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.

Подробнее о том, что из себя представляет социальный набор и как его получить можно узнать на сайте ПФР.