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28.08.2018 21:24
Рубрика: Спорт

Справляется без пары

Макарова первой из россиянок вышла во второй круг US Open
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
В Нью-Йорке стартовал последний в этом году турнир серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США (US Open). Первый день соревнований получился не самым успешных для наших игроков. Из десяти россиян лишь трое пробились в следующий раунд: Карен Хачанов с Даниилом Медведевым у мужчин и Екатерина Макарова у девушек.
Екатерина Макарова выходила в полуфинал US Open в одиночном разряде в 2014 году. Фото: EPA Екатерина Макарова выходила в полуфинал US Open в одиночном разряде в 2014 году. Фото: EPA
Екатерина Макарова выходила в полуфинал US Open в одиночном разряде в 2014 году. Фото: EPA

Чуть больше двух часов провели на корте Макарова и Хизер Уотсон. После почти идеального первого сета, который россиянка выиграла со счетом 6:1, последовал небольшой провал. Американка взяла чужую подачу и победила в партии - 6:3. Но в решающем сете сильнее оказалась Екатерина - 6:3.

- Матч получился очень непростым. Да, Уотсон пробилась в основную сетку через квалификацию, но это очень неуступчивый, цепкий соперник. Плюс сегодня было очень жарко, тяжело было все время оставаться внимательной. Но мне это почти удалось, если не считать второго сета, - отметила Макарова.

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Следующей соперницей Екатерины станет девятая ракетка мира Юлия Гергес. Это будет вторая встреча двух теннисисток за неделю. Ранее немка победила Макарову в четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене.

Говоря о задачах на US Open в целом, Екатерина скромничает. По ее словам, главное - просто наслаждаться игрой. Логика в ее словах действительно есть. Все же в последнее время Макарова лучше выступает в паре, где она добилась невероятных успехов. Вместе с Еленой Весниной, пропускающей соревнования в США из-за травмы, она выиграла Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, Открытый чемпионат Франции и США.

- Мне просто приятно находиться здесь, играть, - сказала Макарова. - Мне бы хотелось наслаждаться теннисом и по возможности пройти как можно дальше. О каком-то конкретном результате я пока не думаю.

Легкую победу одержал Карен Хачанов - лучшая ракетка России в мужском одиночном рейтинге, - "посеянный" под 27-м номером. Он переиграл в трех сетах испанца Альберта Рамоса-Виньоласа - 6:3, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 46 минут. Следующим соперником Карена станет итальянец Лоренцо Сонего.

- Здорово, что я повел в личных встречах с Альбертом. Мы с ним недавно играли в Цинциннати, и я понимал, какую тактику мне надо выбрать и как ему противостоять, - подчеркнул Хачанов. - Мои цели здесь? Стараться не играть первым запуском. А то приходится рано просыпаться (смеется). Если серьезно - все равно, в какое время выходить на корт. Главное - добиваться результата.

Фото: REUTERS
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Неплохую форму набрал Даниил Медведев. Перед стартом US Open он выиграл турнир Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Уинстон-Сейлеме. Даниил стал первым с 2013 года россиянином, победившим в двух соревнованиях под эгидой ATP за один сезон. Ранее подобное достижение установил Михаил Южный, который в США проведет последний в карьере турнир серии "Большого шлема".

- Это потрясающе, - делился своими впечатлениями Медведев. - В начале недели я не думал о победе. Мне казалось, что я не набрал форму. Я вообще мог проиграть уже в первом матче. Но в итоге взял титул.

Благодаря триумфу в Уинстон-Сейлеме Медведев поднялся на 36-ю строчку в рейтинге. Обновив личный рекорд, Даниил стал второй ракеткой России. И впервые в карьере попал в топ-40 рейтинга.

В матче первого круга US Open Медведев обыграл в трех сетах еще одного россиянина Евгения Донского - 7:5, 6:4, 6:2. Это лучший результат Даниила на кортах Нью-Йорка. Его следующем соперником станет Стефанос Циципас.

Неприятной неожиданностью стал вылет Андрея Рублева, который в прошлом году на US Open добрался до четвертьфинала и уступил в нем будущему победителю турнира испанцу Рафаэлю Надалю.

В матче первого нынешнего розыгрыша соревнований Андрей проиграл в четырех сетах французу Жереми Шарди - 2:6, 6:4, 4:6, 1:6. По итогам турнира Рублев покинет топ-65 рейтинга.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
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