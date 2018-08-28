Международный кинофестиваль в Венеции стартует 29 августа

Венецианский фестиваль, даром что старейший в мире, проявляет ухватки стайера и в гонке за первенство всегда готов урвать все, что плохо лежит. Плохо лежали шедевры года, неосмотрительно отринутые Каннским фестивалем - тот сейчас меняет коней на переправе и борется не за качество фильмов, а за равенство полов. Венеция же, улучив момент, подхватила все его потенциальные хиты - от "Петерлоо" Майка Ли о "манчестерской бойне" 1819 года и "Заката" оскаровского лауреата Ласло Немеша до главных козырей онлайн-гиганта Netflix - сериала братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса" и незавершенного фильма Орсона Уэллса "Другая сторона ветра", который доснял Питер Богданович. Программа этого года получилась интригующей.

От России в главный конкурс 75-й Мостры не взяли ничего, но в конкурсе "Горизонты" присутствует картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" - фильм, судя по всему, эпатирующий публику не меньше, чем их же "Интимные места". Герой Евгения Цыганова, как рассказал "РГ" Алексей Чупов, "попытался обмануть смерть, став другим человеком в буквальном смысле слова".

Киноманам всей Земли кинопоказ сулит приятный бонус: будет работать веб-театр, демонстрирующий онлайн фестивальные фильмы одновременно с их премьерой в Венеции. Так что "Человек, который удивил всех" появится в интернете 5 сентября, а билеты на просмотры можно купить на сайте уже сейчас по цене 4 евро за фильм или 10 евро за абонемент на 5 фильмов. Там же можно посмотреть 18 картин фестивальных секций "Горизонты", Biennale College-Cinema, Sconfini ("Вторжение") и внеконкурсного показа. Число "мест" в онлайн-кинозале ограничено, и кто не успеет, тот опоздает.

Кроме того, в конкурсе "Венецианские классики" Мостра представит драму Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976). Здесь победителя выберут 26 студентов венецианских творческих вузов, а среди конкурентов такие шедевры, как "Ночной портье" (1957) Лилианы Кавани, "В джазе только девушки" (1959) Билли Уайлдера, "В прошлом году в Мариенбаде" (1961) Алена Рене, "Смерть в Венеции" (1971) Лукино Висконти - выбор будет трудным.

В документальной афише - фильм Виктора Косаковского "Акварела", который, как и предыдущая работа мастера "Да здравствуют антиподы!", снимался в разных уголках планеты, и третья в этом году картина Сергея Лозницы "Процесс", смонтированная из хроники судебных процессов сталинских времен. Здесь же фильм Питера Богдановича о современнике Чаплина, великом комике Бастере Китоне. Впечатляет коллекция имен участников главного конкурса: нас ждут Пол Гринграсс, Лука Гуаданьино, Карлос Рейгадас, Оливье Ассаяс, Альфонсо Куарон, Жак Одиар, Йоргос Лантимос, оскаровский лауреат Дэмьен Шазелл, байопик которого "Человек на Луне" (First Man) о Ниле Армстронге - первом человеке, ступившим на поверхность Луны, - откроет юбилейную Мостру. Венеция не поддалась каннскому разгулу политкорректности и брала картины не по половым признакам, а по качеству. Достойный конкурса фильм, по мнению здешних отборщиков, предложила только одна женщина - Дженнифер Кент со снятой в Танзании исторической драмой "Соловей". Жюри возглавит Гильермо дель Торо, получивший "Золотой лев" за "Форму воды" в 2017 году.

Вопреки названию, Венецианский фестиваль проходит не в Венеции (там пробовали, прямо на площади Сан-Марко, но взбунтовались хранители старины: древние стены могут не выдержать напора киноужасов). Он проходит на острове Лидо - своеобразной итальянской макаронине, перегородившей лагуну, чтобы гондолы не унесло в открытое море. Остров можно пройти поперек за 10 минут, а если вдоль - нужно ехать автобусом. Посередине - построенное еще при Муссолини Казино или "Бункер" - так называют в народе фестивальный дворец. Давно хотят построить новый, стали закладывать фундамент, но нашли залежи асбеста и во избежание греха засыпали обратно: теперь там кормят макаронами-болоньезе. А кино по-прежнему идет в старом "Бункере" и в шатрах-времянках, оправдавших истину, что времянки - это навечно. Зато есть приятная новость: возвращается к жизни легендарный Hotel des Bains, где снимался великий фильм Висконти "Смерть в Венеции".

Обозвавшие кинодворец несерьезным словом "Казино" в чем-то правы: здесь нет казино, но есть рулетка, где фильммейкеры ставят на кон карьеру. Слетит с небес крылатый Лев - будет счастливая судьба в кино (многие лауреаты Мостры стали покорителями "Оскара", - прим. "РГ"). Проигрыш здесь приравнен к фиаско, хотя какой это провал, если все допущенные к конкурсу отобраны из сотен претендентов и уже могут считаться триумфаторами! Впрочем, на львиную благосклонность все же покупаться не стоит: ведь были случаи, когда председатели жюри давали приз не фильму, а хорошей знакомой.

Смотрят кино на Лидо в основном профессионалы - продюсеры, дистрибьюторы, критики. Из публики - только завзятые фанаты, потому что сама Венеция интереснее любого кино, и нормального туриста оттуда не выманишь. Заезжают, правда, посмотреть на звезд - их приводят в лакированных катерах к шикарному отелю Эксельсиор. Звезды помашут шлейфами перед "Бункером", подарят телекамерам пару улыбок, публике - пару автографов и пойдут смотреть свою премьеру. Премьера - ритуал: дресс-код, духи и туманы, счастливые предвкушения и овации в финале на четверть часа независимо от качества картины. Потом випы идут на прием, остальные обсуждают увиденное за бокалом кьянти с креветкой.

До сих пор эта радость омрачалась приговорами критиков, первыми увидевших картину на пресс-показе: их отзывы в соцсетях появлялись задолго до официальных премьер, и удрученные звезды являлись на праздник с кислыми лицами. Канны-2018 ввели правило: пресса смотрит фильм одновременно со смокингами. Венеция-2018 не столь радикальна: критики по-прежнему будут смотреть первыми, но, по новому эмбарго, их рецензии могут выйти в свет не раньше минуты, когда начнется премьера. Так что наберемся терпения: "РГ" следит за ситуацией.

Досье "РГ"

Старейший в мире кинофестиваль в Венеции возник в августе 1932 года как часть Венецианской биеннале. Он открылся на острове Лидо ди Венеция, на террасе роскошного отеля "Эксельсиор". Тогда в нем еще не было конкурса фильмов - просто парад кино, выставка фильмов, Мостра, как его зовут в Италии и теперь. В программу входили новинки, впоследствии ставшие классикой: "Наша свобода" Рене Клера, "Это случилось однажды ночью" Фрэнка Капры, "Франкештейн" Джеймса Уэйла, "Чемпион" Кинга Видора, "Земля" Александра Довженко, кадр из которой и теперь служит фирменной заставкой фестиваля.

1-я Мостра открылась ужастиком Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд". Сеанс начался в 9:15 вечера под открытым небом. Жюри не было, из наград - только Приз зрительских симпатий. Согласно голосованию публики, лучшей картиной была названа "Наша свобода" Рене Клера, лучшим режиссером - Николай Экк, представивший первый советский звуковой фильм "Путевка в жизнь".

Конкурс фильмов впервые возник на 2-м фестивале в августе 1934 года, хотя жюри еще не было - "Кубки Муссолини" лучшему итальянскому и лучшему зарубежному фильмам присуждались решением Президента Биеннале, который учитывал мнения экспертов и публики. С той поры Мостра стала ежегодной, возникли актерские призы - Кубки Вольпи, а с 1936 года приступили к работе и венецианские официальные жюри. К 1937 году по проекту архитектора Луиджи Куальята был построен Дворец кино, где фестиваль проходит и теперь.

Российское кино всегда встречалось на этом фестивале приветливо. Призов Венеции в разное время были удостоены "Непокоренные" Марка Донского и "Клятва" Михаила Чиаурели (1946), "Весна" Григория Александрова и "Адмирал Нахимов" Всеволода Пудовкина (1947), "Садко" Александра Птушко (1953), "Попрыгунья" Самсона Самсонова (1955), "Мир входящему" Александра Алова и Владимира Наумова (1961), "Иваново детство" Андрея Тарковского (1962), "Вступление" Игоря Таланкина" (1963), "Гамлет" Григория Козинцева (1964), "Мне 20 лет" Марлена Хуциева и "Верность" Петра Тодоровского (1965), "Первый учитель" Андрея Кончаловского (1966), Михаил Ульянов (1982), "Чужая Белая и Рябой" Сергея Соловьева (1986), "Урга" Никиты Михалкова (1991), "Возвращение" Андрея Звягинцева (2004), "Первые на Луне" Алексея Федорченко (2005), "Фауст" Александра Сокурова (2011), "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского (2014).

Во время Второй мировой войны число стран участников резко сократилось - в Венецию приезжали только кинематографисты из стран гитлеровской коалиции. Так что эти фестивали в официальное число венецианских киносмотров не входят. Поэтому нынешняя Мостра - 75-я, хотя лет ей на самом деле 86.