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Рубрика: В мире

МИД предупредил о готовящейся в Сирии провокации боевиков с химоружием

Текст: Константин Волков
Постпред России в ООН Василий Небензя сделал 28 августа ряд заявлений, выступая на внеочередном заседании Организации Объединенных Наций по ситуации в Сирии. В частности, он озвучил призыв Москвы к боевикам, находящимся в Идлибе, сдаться.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования​​​. Такая возможность пока есть, однако сохранение статус-кво неприемлемо", - заявил дипломат.

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Он отметил в этой связи, что размежевание террористов и умеренной оппозиции - приоритетная задача.

"Приоритетной задачей остается отмежевание умеренной оппозиции от террористов​​​. Там сконцентрированы значительные силы Джебхат-ан-Нусры (запрещена в РФ - прим. "РГ"), которые пытаются подмять под себя прочие группировки, включая те, которые заинтересованы в национальном примирении", подчеркнул Небензя.

Также он ответил на заявления Запада, который предупреждает о возможном применении в Идлибе химического оружия сирийской армией.

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"У сирийских вооруженных сил нет химического оружия и нет планов его использования. Нет в этом и никакой военной необходимости", - сказал постпред.

"Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокации боевиков, могут начать бомбардировки", - предположил он. Дипломат посоветовал воздержаться от подобных "нечистоплотных планов", которые "нанесут удар по урегулированию в Сирии, но покрываемым западными странами боевикам не помогут".

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари также выступил на заседании, представив документы, подтверждающие намерение террористов использовать химоружие, чтобы обвинить в его применении Дамаск.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Я представляю вам задокументированную информацию: группировка Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ - прим. "РГ") и ряд других террористов говорят о своей готовности использовать химоружие против гражданских лиц в Идлибе, чтобы затем обвинить сирийские власти и оправдать военную агрессию, осуществляемую государствами - спонсорами терроризма", - заявил сирийский дипломат.

По информации Василия Небензи, террористы задержали в Идлибе более двух тысяч сторонников перемирия с Дамаском.

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