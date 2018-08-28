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28.08.2018,  
12:37
Текст: Светлана Цыганкова

Минобороны продлит срок службы ракет зенитного комплекса "Стрела-10"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Министерстве обороны Российской Федерации приняли решение о продлении срока службы управляемых ракет 9М37М и 9М333 зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". Уже заявлен контракт, сумма которого - 430 миллионов рублей.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. В качестве условий в документации значится, что необходимо продлить срок эксплуатации зенитных управляемых ракет 9М37М до 45 лет, а 9М333 - до 35 лет. Кстати, Минобороны РФ со временем планирует заменить "Стрелу-10" на новый мобильный комплекс для противовоздушной обороны "Сосна", который впервые показали на Международном форуме "Армия-2018". Этот комплекс уже прошел государственные испытания. У него на вооружении 12 высокоточных ракет "Сосна-Р".

А пока будут продлевать срок действия управляемых ракет для "Стрелы-10". В документах на сайте госзакупок определен и срок выполнения работ - 10 ноября 2020 года.

"Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Принят на вооружение в 1976 году. Используется для контроля воздушного пространства и поражения целей противника на малых высотах. Имеет восемь пусковых установок.

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