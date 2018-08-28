Минпромторг заявил о возможном увеличении поддержки судостроения

В федеральный бюджет на будущий год планируется заложить деньги на поддержку спроса в автопроме. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Правда, он не смог назвать точные суммы и направления финансирования, поскольку бюджет еще формируется. При этом министр отметил, что в сентябре уже будет полная ясность, и можно будет точно об этом говорить.

Также глава Минпромторга рассказал, что возможно увеличение финансирования такого направления, как стимулирование спроса на продукцию судостроения.

Сейчас есть программа развития судостроения до 2025 года, в год на нее выделяется десять миллиардов рублей. В 2019 году, возможно, средств будет выделено больше - как раз на стимулирование спроса.