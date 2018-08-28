Минспорта Украины не заплатит спортсменам за участие в соревнованиях в РФ

Министерство молодежи и спорта Украины объявило, что украинским спортсменам, которые решат поехать на соревнования в Россию, не будут выплачены никакие призовые, а достигнутые ими результаты откажутся учитывать при присвоении спортивных званий. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 28 августа на сайте министерства.

Поводом для предупреждения стала появившаяся в украинских СМИ информация, что женская сборная Украины по шахматам может принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Ханты-Мансийске.

"Министерство молодежи и спорта Украины еще раз напоминает: Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право правительства не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в Российской Федерации", сказано в заявлении.

Также спортивные чиновники возлагают всю ответственность за поездки в Россию на спортивные федерации и лично на спортсменов и тренеров, которые должны при поездках в Россию "осознавать все возможные риски и последствия".

Прецедент такого отношения к спортсменам уже был. В середине июля появилась информация, что спортсмены сборной Украины по дзюдо не получат призовых за третьей место в первом в истории чемпионате Европы среди смешанных команд, поскольку соревнования проходили в российском Екатеринбурге. Об этом написал 20 июля на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.