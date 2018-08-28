Минтранс оценит эффективность дорожного движения в регионах

Минтранс предложил оценивать параметры эффективности организации дорожного движения, а именно потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и пешеходов. Проект постановления опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Ведомство для выполнения проекта постановления разработало приказ о порядке мониторинга дорожного движения. Предлагается в его рамках прописать порядок мониторинга дорожного движения, учет данных, которые накапливаются оператором информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК).

Для информационного взаимодействия планируется заключить соглашение о взаимодействии в сфере организации дорожного движения с Росавтодором, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Это позволит минимизировать ожидание в пробках, на пешеходных переходах, на дорогах общего пользования всех уровней.