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Рубрика: Экономика

"Мировой Центробанк" предсказал глубокий кризис из-за торговых войн

Текст: Марина Гусенко

В мировой экономике может случиться "идеальный шторм" из-за торговых войн, экономического национализма и протекционизма.

Государства десятилетиями держали курс на международное сотрудничество, глобализацию, повышение открытости рынков. А в итоге набирают обороты противоположные явления, такие как закрытие рынков, попрание торговых правил, международные конфликты, протекционизм.

Фото: REUTERS/Jason Lee/File Photo
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Об этом сказал главный управляющий Банка международных расчетов (BIS) (№Мирового Центробанка") Агустин Карстенс. Об этом сообщается на сайте организации.

Все эти явления, по мнению экономиста, могут породить глобальный экономический кризис, который еще называют "идеальным штормом". Ведь уход от глобализации может привести к росту безработицы и цен, замедлению экономического развития, сокращению инвестиций, изменениям в работе рынков.

Он также подверг критике текущую торговую политику США, которая способна нанести урон самим Штатам, поскольку рост пошлин может привести к повышению цен, росту ставки ФРС и курса доллара, что ударит как по экспортерам штата, так и по развивающимся государствам.

Экономика Макроэкономика Торговые войны
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