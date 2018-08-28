Мировой экономике пообещали "идеальный шторм"

Новости

Минспорта Украины не заплатит спортсменам за участие в соревнованиях в РФ 20:16
В Крыму на предмет выбросов в Армянске проверят три предприятия 19:59
Слуцкий: Антироссийская политика киевской власти уже не поможет 19:50
Назначен новый министр внутренних дел Республики Крым 19:36
Валаам подарит миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге 19:32
В Москве введен план "Перехват" после разбойного нападения на водителя 19:22
Собянин открыл после реконструкции ландшафтный парк "Митино" 19:20
В Москве будут готовить помощников больничных священников 19:10
В Ростове вспыхнули два природных пожара 19:04
Телеобращение Путина по изменению пенсионной системы покажут в среду в 12:00 19:00
Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась 18:59
Видео: Танец Терезы Мэй со школьниками удивил соцсети 18:59
В Петербурге авиарейс на Родос задержали на час из-за дебошира 18:54
СК Петербурга проверит родителей подростков, избивших прохожих 18:45
Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области 18:31
ЦБ: Доходность НПФ в I квартале составила 8,1 процента годовых 18:25
Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС 18:23
Названы сроки создания новой крылатой ракеты "БраМос" 18:15
В Петербурге фура врезалась в арку XIX века 18:11
В казанской колонии осужденный найден мертвым 18:07
Актер из фильма "Ермак" скончался на Алтае 18:06
В Дагестане арестован охранник экс-главы бюро медэкспертизы 17:55
В ЕАЭС сформирован единый рынок лекарств 17:45
Собянин ввел бесплатный проезд в электробусах до 30 сентября 17:33
В Германии установили золотую статую Эрдогана высотой четыре метра 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
28.08.2018 19:26
Рубрика: Экономика

Торговые волны

Мировой экономике пообещали "идеальный шторм"
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Усиление протекционизма и торговые войны в ряде стран способны спровоцировать "идеальный шторм" в мировой экономике, считает Банк международных расчетов (BIS). Скорее всего, введенных и планируемых торговых барьеров между ведущими экономиками пока не хватит, чтобы спровоцировать мировую рецессию и глобальный финансовый кризис. Однако даже текущие протекционистские тенденции в мире способны негативно повлиять в том числе и на российский экспорт.
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости
Что поможет спасти рубль от геополитического негатива

Прогноз об "идеальном шторме" (сочетание неблагоприятных факторов, умножающее их конечный негативный эффект), потенциально способном накрыть мировую экономику, содержался в выступлении главного управляющего Банка международных расчетов Агустина Карстенса на экономическом симпозиуме в Федеральном резервном банке Канзас-Сити.

Он упомянул, что в последние десятилетия в мире усиливалась глобализация, государства развивали международное сотрудничество, работали над либерализацией торговли и открытостью рынков. Теперь тренд меняется на протекционизм, закрытость и конфронтацию, сказал Карстенс. По его словам, главными признаками новой тенденции стало голосование по выходу Великобритании из Евросоюза, усиление националистических движений в Европе, новая торговая политика США и ввод взаимных торговых ограничений между странами.

По мнению Карстенса, стремление "повернуть вспять часы" и отступить в более простой мир локальных производств может подорвать рыночную дисциплину, которая в том числе помогала сдерживать инфляцию. Кроме того, отход к протекционизму никак не поможет в борьбе с неравенством. Помимо роста цен отказ от глобализации чреват увеличением безработицы, замедлением экономики, нарушением работы рынков, сокращением капитальных затрат, сказал Карстенс. Все эти факторы и создадут, по его мнению, "идеальный шторм", куда погрузится мировая экономика.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин: Кризис в геополитике - следствие двойных стандартов Запада

Если все уже обсуждавшиеся протекционистские торговые меры будут введены, а также последуют два-три цикла симметричных ответных мер в виде повышений пошлин, то этого самого по себе не хватит для глобальной рецессии, говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "В таком сценарии мы ожидаем, что произойдет временное снижение объемов мировой торговли, а темпы прироста мирового ВВП при этом могут краткосрочно снизиться на 1-1,5 процента", - говорит аналитик.

Кроме того, для мировой рецессии понадобится еще и существенный всплеск неопределенности в глобальных финансах, что пока не очень просматривается, добавляет Куликов. Нормализация денежно-кредитной политики развитых стран, долги в Китае, сырьевые рынки выглядят как потенциальные генераторы стресса, но являются таковыми уже достаточно давно и вряд ли смогут создать совсем неожиданные новости для глобальных инвесторов, говорит эксперт.

"Есть ли достаточно крупный рынок, на котором существовал избыточный оптимизм и присутствовало чрезмерное принятие рисков - вот, что должно определить возможность "идеального шторма". Практика показывает, что для глобального финансового кризиса еще бывают необходимы какие-то неочевидные, скрытые от официальной статистики или глаз инвесторов и кредиторов, связи между рынками, компаниями или финансовыми инструментами", - рассказывает Куликов.

Впрочем, российская экономика должна усвоить уроки уже случившихся, а не только потенциальных мировых кризисов. Так, в 2008 году в среде инвесторов была достаточно популярна концепция "Россия - тихая гавань", но, как показал последующий кризис, надежды на изоляцию от глобальной рецессии и капитальных потоков надо оставить в стороне, говорит Куликов. Фактически все страны мира можно рассматривать как малые открытые экономики: внешний спрос везде важная часть совокупного спроса, а связи финансовых организаций между собой не только глобальны, но и быстро передают шоки ликвидности, напоминает он.

Фото: depositphotos.com
Эксперты заявили о росте оборота в розничной торговле

Для России рост протекционизма в мировой торговле будет при прочих равных уменьшать спрос на ее экспорт, считает Куликов. "При прочих равных неожиданное сокращение объемов глобальной торговли на 1,5-2 процента может временно снизить темпы роста российского ВВП на 2-2,5 процентного пункта", - прогнозирует аналитик.

При этом нынешняя торговая война между США и Китаем может теоретически создать новые возможности увеличения объемов российско-китайской торговли, хотя товарных групп, по которым пересекается наш потенциальный экспорт и экспорт из США в Китай, не очень много, говорит Куликов. "Это может частично (то есть негативный эффект от сжатия мировой торговли перевесит) компенсировать негативные эффекты, связанные с общим снижением мировой торговли", - допускает эксперт.

Moody's оценило санкции США против России

Новые санкции США против России, вступившие в силу 27 августа, вряд ли приведут к значительным последствиям в плане привлечения Россией заемных средств, говорится в докладе рейтингового агентства Moody's. Масштаб нового пакета санкций ограничен (касается экспорта США в Россию на несколько сотен миллионов долларов при общем уровне свыше 12 миллиардов долларов) и по сути дублирует уже введенные ранее санкции, отмечают аналитики агентства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мантуров рассказал о влиянии санкций на импортозамещение

При этом санкции, которые обсуждаются в конгрессе США, а также возможный второй раунд ограничений в ноябре от госдепа, могут сказаться на российской экономике более негативно, считают в Moody's. Обсуждаемые санкции направлены против госбанков и госдолга, они могут усугубить структурные ограничения роста российской экономики и привести к проблемам с финансированием для банков, допускают аналитики агентства. Отреагировать на более серьезные санкции РФ помогут сильные стороны кредитной политики - бюджет и минимальная зависимость от внешнего финансирования, говорится в докладе.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
МИД предупредил о готовящейся в Сирии провокации боевиков с химоружием
Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram по решению ФСБ
Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ