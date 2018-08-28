Мировой экономике пообещали "идеальный шторм"

Усиление протекционизма и торговые войны в ряде стран способны спровоцировать "идеальный шторм" в мировой экономике, считает Банк международных расчетов (BIS). Скорее всего, введенных и планируемых торговых барьеров между ведущими экономиками пока не хватит, чтобы спровоцировать мировую рецессию и глобальный финансовый кризис. Однако даже текущие протекционистские тенденции в мире способны негативно повлиять в том числе и на российский экспорт.

Прогноз об "идеальном шторме" (сочетание неблагоприятных факторов, умножающее их конечный негативный эффект), потенциально способном накрыть мировую экономику, содержался в выступлении главного управляющего Банка международных расчетов Агустина Карстенса на экономическом симпозиуме в Федеральном резервном банке Канзас-Сити.

Он упомянул, что в последние десятилетия в мире усиливалась глобализация, государства развивали международное сотрудничество, работали над либерализацией торговли и открытостью рынков. Теперь тренд меняется на протекционизм, закрытость и конфронтацию, сказал Карстенс. По его словам, главными признаками новой тенденции стало голосование по выходу Великобритании из Евросоюза, усиление националистических движений в Европе, новая торговая политика США и ввод взаимных торговых ограничений между странами.

По мнению Карстенса, стремление "повернуть вспять часы" и отступить в более простой мир локальных производств может подорвать рыночную дисциплину, которая в том числе помогала сдерживать инфляцию. Кроме того, отход к протекционизму никак не поможет в борьбе с неравенством. Помимо роста цен отказ от глобализации чреват увеличением безработицы, замедлением экономики, нарушением работы рынков, сокращением капитальных затрат, сказал Карстенс. Все эти факторы и создадут, по его мнению, "идеальный шторм", куда погрузится мировая экономика.

Если все уже обсуждавшиеся протекционистские торговые меры будут введены, а также последуют два-три цикла симметричных ответных мер в виде повышений пошлин, то этого самого по себе не хватит для глобальной рецессии, говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "В таком сценарии мы ожидаем, что произойдет временное снижение объемов мировой торговли, а темпы прироста мирового ВВП при этом могут краткосрочно снизиться на 1-1,5 процента", - говорит аналитик.

Кроме того, для мировой рецессии понадобится еще и существенный всплеск неопределенности в глобальных финансах, что пока не очень просматривается, добавляет Куликов. Нормализация денежно-кредитной политики развитых стран, долги в Китае, сырьевые рынки выглядят как потенциальные генераторы стресса, но являются таковыми уже достаточно давно и вряд ли смогут создать совсем неожиданные новости для глобальных инвесторов, говорит эксперт.

"Есть ли достаточно крупный рынок, на котором существовал избыточный оптимизм и присутствовало чрезмерное принятие рисков - вот, что должно определить возможность "идеального шторма". Практика показывает, что для глобального финансового кризиса еще бывают необходимы какие-то неочевидные, скрытые от официальной статистики или глаз инвесторов и кредиторов, связи между рынками, компаниями или финансовыми инструментами", - рассказывает Куликов.

Впрочем, российская экономика должна усвоить уроки уже случившихся, а не только потенциальных мировых кризисов. Так, в 2008 году в среде инвесторов была достаточно популярна концепция "Россия - тихая гавань", но, как показал последующий кризис, надежды на изоляцию от глобальной рецессии и капитальных потоков надо оставить в стороне, говорит Куликов. Фактически все страны мира можно рассматривать как малые открытые экономики: внешний спрос везде важная часть совокупного спроса, а связи финансовых организаций между собой не только глобальны, но и быстро передают шоки ликвидности, напоминает он.

Для России рост протекционизма в мировой торговле будет при прочих равных уменьшать спрос на ее экспорт, считает Куликов. "При прочих равных неожиданное сокращение объемов глобальной торговли на 1,5-2 процента может временно снизить темпы роста российского ВВП на 2-2,5 процентного пункта", - прогнозирует аналитик.

При этом нынешняя торговая война между США и Китаем может теоретически создать новые возможности увеличения объемов российско-китайской торговли, хотя товарных групп, по которым пересекается наш потенциальный экспорт и экспорт из США в Китай, не очень много, говорит Куликов. "Это может частично (то есть негативный эффект от сжатия мировой торговли перевесит) компенсировать негативные эффекты, связанные с общим снижением мировой торговли", - допускает эксперт.

Moody's оценило санкции США против России

Новые санкции США против России, вступившие в силу 27 августа, вряд ли приведут к значительным последствиям в плане привлечения Россией заемных средств, говорится в докладе рейтингового агентства Moody's. Масштаб нового пакета санкций ограничен (касается экспорта США в Россию на несколько сотен миллионов долларов при общем уровне свыше 12 миллиардов долларов) и по сути дублирует уже введенные ранее санкции, отмечают аналитики агентства.

При этом санкции, которые обсуждаются в конгрессе США, а также возможный второй раунд ограничений в ноябре от госдепа, могут сказаться на российской экономике более негативно, считают в Moody's. Обсуждаемые санкции направлены против госбанков и госдолга, они могут усугубить структурные ограничения роста российской экономики и привести к проблемам с финансированием для банков, допускают аналитики агентства. Отреагировать на более серьезные санкции РФ помогут сильные стороны кредитной политики - бюджет и минимальная зависимость от внешнего финансирования, говорится в докладе.