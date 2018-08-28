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Можно ли россиянину в Беларуси поменять водительские права?

"Сам я россиянин, но проживаю в Беларуси, имею белорусские водительские права. Хотел уточнить, на какой срок они выдаются в Беларуси и как старые поменять на новые? Александр".

Водительское удостоверение выдается в Беларуси на 10 лет. Если водитель по истечении этого срока по каким-то причинам не обменял права, то управление транспортным средством будет квалифицироваться как отсутствие права управления, а не как отсутствие документов. Это в первый раз наказывается штрафом от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного задержания за это же правонарушение - штраф от 20 до 50 базовых величин.

Порядок обмена водительских удостоверений определен Указом Президента Беларуси от 26 апреля 2010 г. № 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан".

Для обмена удостоверения необходимо обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции по месту жительства и предоставить такие документы: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение и талон к водительскому удостоверению; медицинскую справку о состоянии здоровья; документы, подтверждающие внесение платы. Процесс обмена удостоверения занимает до 5 дней.

Правила

С какого возраста в Беларуси можно возить ребенка в машине без автокресла?

"Собираемся в отпуск в Беларусь, причем, планируем ехать на машине с детьми. Подскажите, с какого возраста в Беларуси разрешается перевозить ребенка в автомобиле без автокресла? Спасибо, Эльвира Т.".

Согласно белорусским ПДД, перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Если малышу от 5 до 12 лет, то можно использовать не только детские автокресла, но и бустеры, а также специальные сиденья или подушки на сиденья.

Важно, чтобы ремень безопасности пересекал по диагонали плечо и грудную клетку и не соскальзывал на шею ребенка.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без указанных устройств, если ребенок выше 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси. Ребенок в этом случае должен быть пристегнут обычным ремнем безопасности.

Обратите внимание: в Беларуси запрещается перевозка детей на переднем сиденье с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.