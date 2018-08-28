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28.08.2018 21:00
Рубрика: Власть

Два в приоритете

Главными кардиологами Минздрава России назначены Сергей Бойцов и Евгений Шляхто, главными онкологами Андрей Каприн и Иван Стилиди
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
До сих пор в России был один главный кардиолог и один главный онколог. А вот теперь минздрав посчитал нужным назначить двоих ответственных за состоянием, развитием этих важнейших областей медицины.

Такое раздвоение логично. У нас огромная страна. И это обязательно надо учитывать, ведь сердечно-сосудистые и онкологические заболевания во всем мире, в России в том числе, лидируют и по количеству, и по летальным исходам. Причин тому много. Одни связывают этот рост с развитием цивилизации, которая привносит в нашу жизнь новые факторы риска, влияющие на возникновение болезней сердца, сосудов, рака. Кто-то считает, что на данные статистики действуют новые методы диагностики - стали успешнее распознавать эти недуги. Но, так или иначе, они поражают людей любого возраста.

В Минтранс, Минздрав, Минсельхоз и Минстрой добавили замминистров

Как распознать болезнь в самом начале? Где, в каких условиях лечить? Какими методами пользоваться? Какие применять лекарства? А главное: доступность и этих методов, и новейших технологий, и препаратов.

В России создаются масштабная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение" и национальная онкологическая программа, призванные противостоять главным бедам нашего здоровья. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России член-корреспондент РАН Сергей Бойцов, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн, руководитель Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди, без преувеличения, главные действующие лица этих проектов.

Комментарий
Фото: РИА Новости

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:

- По двум приоритетным направлениям, определяющим максимальный вклад в сокращение смертности - онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям, было решено назначить двух главных специалистов министерства, - сказала Вероника Игоревна. - Это обусловлено масштабом работы, которая предстоит для достижения стратегических целей, определенных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Главным специалистам предстоит сложная и ответственная работа по внедрению разрабатываемой министерством единой системы управления качеством медицинской помощи в регионах: за каждым из них закреплены соответствующие федеральные округа.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Министерство здравоохранения
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