Названы регионы с самыми дешевыми школьными товарами

В 17 регионах России снизились цены на "школьный набор".

Аналитическая служба компании FinExpertiza провела ежегодное исследование стоимости подготовки ребенка к школе (есть в распоряжении "РГ"). В "школьный набор" вошли повседневная и спортивная одежда, обувь и ранцы, канцелярские товары, учебные пособия и букет цветов. В целом по России "школьный чек" в этом году составил 11 397 рублей. При этом девочек собрать в школу дороже. Это стоит в среднем 11 713 рублей. Для мальчиков набор стоит 11 082 рубля.

По сравнению с прошлым годом средние расходы семьи на подготовку к школе выросли на 3,76 процента. Однако в 17 регионах цены на "школьный набор" снизились.

Больше всего - в Магаданской области, которая годом ранее входила в тройку самых дорогих регионов (стоимость набора для школьника здесь сократилась на 21,21 процента). За ней следуют Хакасия (снижение на 14,09 процента) и Кабардино-Балкария (снижение на 9,08 процента).

Минимальная сумма, необходимая для сбора ребенка в школу, равна в этом году 8 614 рублям. Именно столько в среднем потратят родители в Ингушетия. Хотя "школьный чек" в регионе за последний год вырос на 9,49 процента, республика, как и в прошлом году, стала лидером по минимальной стоимости "школьного набора". В число регионов с минимальным "школьным чеком" в 2018 году вошли также Омская область, Калмыкия, Орловская и Костромская области, Саратовская и Волгоградская области.

Дороже всего сборы в школу обойдутся родителям, проживающим в Камчатском крае. Им придется выложить в среднем 15 810 рублей, что на 7,92 процента больше, чем в прошлом году. В пятерку самых дорогих регионов также вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Хабаровский край.

Таким образом, разница в расходах родителей на покупку одинакового набора предметов в самом дорогом и самом экономичном регионе составляет 7196 рублей, что немного меньше, чем в прошлом году (7622 рубля). В основу расчетов легли данные Росстата.

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 29 августа 2018 года.