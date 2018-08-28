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28.08.2018 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы с самыми дешевыми школьными товарами

Текст: Ольга Игнатова
В 17 регионах России снизились цены на "школьный набор".
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Аналитическая служба компании FinExpertiza провела ежегодное исследование стоимости подготовки ребенка к школе (есть в распоряжении "РГ"). В "школьный набор" вошли повседневная и спортивная одежда, обувь и ранцы, канцелярские товары, учебные пособия и букет цветов. В целом по России "школьный чек" в этом году составил 11 397 рублей. При этом девочек собрать в школу дороже. Это стоит в среднем 11 713 рублей. Для мальчиков набор стоит 11 082 рубля.

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По сравнению с прошлым годом средние расходы семьи на подготовку к школе выросли на 3,76 процента. Однако в 17 регионах цены на "школьный набор" снизились.

Больше всего - в Магаданской области, которая годом ранее входила в тройку самых дорогих регионов (стоимость набора для школьника здесь сократилась на 21,21 процента). За ней следуют Хакасия (снижение на 14,09 процента) и Кабардино-Балкария (снижение на 9,08 процента).

Минимальная сумма, необходимая для сбора ребенка в школу, равна в этом году 8 614 рублям. Именно столько в среднем потратят родители в Ингушетия. Хотя "школьный чек" в регионе за последний год вырос на 9,49 процента, республика, как и в прошлом году, стала лидером по минимальной стоимости "школьного набора". В число регионов с минимальным "школьным чеком" в 2018 году вошли также Омская область, Калмыкия, Орловская и Костромская области, Саратовская и Волгоградская области.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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Дороже всего сборы в школу обойдутся родителям, проживающим в Камчатском крае. Им придется выложить в среднем 15 810 рублей, что на 7,92 процента больше, чем в прошлом году. В пятерку самых дорогих регионов также вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Хабаровский край.

Таким образом, разница в расходах родителей на покупку одинакового набора предметов в самом дорогом и самом экономичном регионе составляет 7196 рублей, что немного меньше, чем в прошлом году (7622 рубля). В основу расчетов легли данные Росстата.

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 29 августа 2018 года.

Общество Образование Правительство Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Магаданская область СФО Хакасия СКФО Кабардино-Балкария
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