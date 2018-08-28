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28.08.2018 12:26
Рубрика: Власть

Новой бронетехнике разрешат добираться с заводов до частей своим ходом

Текст: Иван Петров
Министерство обороны России предлагает разрешить новой бронетехнике перемещение по дорогам общего пользования. Дело в том, что в настоящее время новые танки, бронетранспортеры и другие бронемашины должны доставляться спецтранспортом. Военные считают, что, позволив новым машинам сразу по выезду с предприятий-изготовителей двигаться своим ходом, они повысят эффективность выполнения гособоронзаказа, а также сократят издержки при разработке и производстве военной техники. Также представители военного ведомства упомянули про экономию денежных средств.

Проект постановления правительства, разрешающий новой бронетехнике двигаться к месту испытаний или для передачи заказчику по дорогам общего пользования, чтобы снизить затраты на транспортировку, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время для проведения испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия оборонно-промышленного комплекса отправляют новые образцы военной техники различным транспортом, например, по железной дороге или морским. Это, указывают военные, "значительно увеличивает расходы на изготовление данных образцов техники и цену образца".
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Кроме того, не получается зарегистрировать технику в военной автоинспекции, чтобы она смогла добираться своим ходом до передачи госзаказчикам предприятия. Аналогичная проблема возникает и с изготавливаемой на экспорт продукцией военного назначения.

В пояснительной записке к проекту постановления эксперты Минобороны предлагают наделить военные автомобильные инспекции полномочиями по регистрации транспортных средств, изготовленных предприятиями промышленности в соответствии с заключенными госконтрактами. Это необходимо, отмечается в документе, "в целях возможности их перемещения по автомобильным дорогам своим ходом для доставки государственным заказчикам, а также иностранным заказчикам".

Военные считают, что изменение позволит сократить издержки при разработке и производстве вооружения и военной техники, а также повысить конкурентоспособность российской продукции военного назначения "путем снижения расходов, связанных с проведением испытаний таких транспортных средств".

Реализация проекта постановления не повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета, заключили в Минобороны.

Власть Безопасность Армия Власть Право Правительство Министерство обороны
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