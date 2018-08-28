Около 300 тысяч военных задействуют в "Востоке-2018"

В масштабных учениях "Восток-2018" планируется задействовать около 300 тысяч военных и более тысячи самолетов и вертолетов. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что маневров, которые были бы сопоставимы по масштабу с предстоящими, не было в стране с 1981 года.

- Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тыс. летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ, - цитирует ТАСС слова министра.

Напомним, учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября. На прошлой неделе была объявлена внезапная проверка боеготовности, включающая 16 специальных учений. Она проводится в преддверии "Востока-2018". Маневры получили статус международных и будут беспрецедентными как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых штабов, войск и сил. В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация. Также будут задействованы органы управления и подразделения Народно освободительной армии Китая и вооруженные силы Монголии.