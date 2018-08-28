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28.08.2018 10:47
Рубрика: Экономика

Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive

Текст: Марина Гусенко

Неделю назад появились сообщение, что в Турции может сильно уменьшиться число отелей, которые будут принимать туристов по системе "Все включено" или вовсе ее отменить, чтобы увеличить расходы приезжающих.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В связи с этим портал OneTwoTrip опросил посетителей и выяснил, как туристы из нашей страны относятся к такой инициативе и будут ли готовы они ездить на отдых в Турцию, если она будет введена в жизнь.

В опросе приняли участие люди, которые хоть раз отдыхали в Турции за последние пять лет.

Результаты таковы: 87 процентов респондентов сказали, что, если "все включено" отменят, отношение к отдыху в Турции изменится.

67 процентов заявили, что станут тщательно сравнивать предложения отдыха в Турции и на других курортах. А каждый пятый, 20 процентов, признались, что совсем не будут ездить туда, если "все включено" отменят.

Сейчас 91 процентов туристов отдыхают в Турции по системе all inclusive. Как признаются путешественники, это позволяет им прогнозировать свои расходы.

Экономика Туризм
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