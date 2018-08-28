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Рубрика: В мире

Пентагон опроверг сообщения об усилении группировки у берегов Сирии

Пентагон опроверг заявления Минобороны РФ о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по государственным и военным объектам в Сирии.

 Однако "это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент (Дональд Трамп) даст прямое указание предпринять такие действия", цитирует ТАСС представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона.

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США ожидают, что российские корабли в Средиземном море будут осуществлять маневры в соответствии с международными законами и нормами, сообщил Пэхон. Кроме того, он напомнил, что Соединенные штаты не информируют о своих будущих военных действиях или о том, какова будет или не будет реакция Вашингтона на химические атаки президента Сирии Башара Асада.

Представитель Пентагона добавил, что США обеспокоены сообщениями о потенциальной наступательной операции сирийского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе, которая может повлечь за собой серьезные гуманитарные последствия. "Мы также подчеркиваем нашу обеспокоенность дальнейшим незаконным применением химического оружия", - заключил Пэхон.

Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты наращивают в регионе группировку носителей крылатых ракет. Это обстоятельство в российском военном ведомстве напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб.

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