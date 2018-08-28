Пентагон опроверг сообщения об усилении группировки у берегов Сирии

Пентагон опроверг заявления Минобороны РФ о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по государственным и военным объектам в Сирии.

Однако "это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент (Дональд Трамп) даст прямое указание предпринять такие действия", цитирует ТАСС представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона.

США ожидают, что российские корабли в Средиземном море будут осуществлять маневры в соответствии с международными законами и нормами, сообщил Пэхон. Кроме того, он напомнил, что Соединенные штаты не информируют о своих будущих военных действиях или о том, какова будет или не будет реакция Вашингтона на химические атаки президента Сирии Башара Асада.

Представитель Пентагона добавил, что США обеспокоены сообщениями о потенциальной наступательной операции сирийского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе, которая может повлечь за собой серьезные гуманитарные последствия. "Мы также подчеркиваем нашу обеспокоенность дальнейшим незаконным применением химического оружия", - заключил Пэхон.

Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты наращивают в регионе группировку носителей крылатых ракет. Это обстоятельство в российском военном ведомстве напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб.