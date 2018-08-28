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28.08.2018 21:27
Рубрика: Спорт

Карлсен ребус загадал

Победа норвежца на финише турнира в США запутала судей
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Шикарной получилась развязка крупного турнира в Сент-Луисе (США) с общим призовым фондом 300 тысяч долларов. Чтобы догнать лидеров "Кубка Синкфилда" американца итальянского происхождения Фабиано Каруану и Левона Ароняна из Армении, действующему обладателю мировой короны Магнусу Карлсену нужно было обязательно побеждать Хикару Накамуру (США). И норвежец дожал соперника в марафонской партии, длившейся 97 (!) ходов.

Карлсен умеет брать верх "на заказ". Он все-таки заставил вымотанного многочасовым поединком Накамуру ошибиться, и тот сдался. Таким образом, Карлсен, Каруана и Аронян, набравшие по 5,5 очка из 9 возможных, поставили судей и организаторов в тупик. Ведь по правилам соревнований серии Grand Chess Tour для выявления победителя турнира предусмотрен тай-брейк, но только при равенстве баллов у двух гроссмейстеров.

Фото: Павел Комаров
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Сравнение дополнительных показателей у трех лучших участников "Кубка Синкфилда" тоже ничего не дало: все сыграли друг с другом вничью, одержали одинаковое количество побед (по две и белыми фигурами). В таком случае, согласно одному из пунктов регламента, двоих участников тай-брейка должна была определить слепая жеребьевка. Однако тройка лидеров от этой процедуры категорически отказалась. В итоге тай-брейк отменили и впервые в истории турнира победителями были признаны сразу три участника.

Добавим, что выигрыш Карлсена у Накамуры не только завязал так и не разрубленный узел с тремя противоречащими регламенту победителями, но и позволил нашему Сергею Карякину поменять огорчительный статус безоговорочного аутсайдера на дележ последнего места. У бывшего претендента на корону, оказавшего Карлсену мощное сопротивление в титульном матче двухлетней давности, лишь три очка. Столько же и у Накамуры. Однако шахматный "самурай" отобрался в финальный этап Grand Chess Tour с первого места в общем зачете серии, а Карякин в Лондон не попадает.

Что касается призовых денег, то с ними в Сент-Луисе поступили так: сложили полагающиеся за первое, второе и третье место 75 000, 50 000 и 40 000 долларов соответственно, а получившуюся сумму разделили на троих. Карлсену, Каруане и Ароняну досталось по 55 тысяч.

Спорт Шахматы
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